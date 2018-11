Orbán Viktor elvitte kocsikázni Chuck Norrist - videó

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor is találkozott a Budapesten tartózkodó Chuck Norrisszal. Az akciósztárral először egy közös képet posztolt a miniszterelnök, most pedig egy videót is megosztottak közösségi oldalán.

Chuck Norris megölelte a kormányfőt, és azt mondta neki: olyan, mintha már ismerné, annyit olvasott róla. Orbán Viktor elárulta, hogy a róla szóló hozzászólások 90 százaléka negatív, a "liberálisok utálják." A színész erre közbeveti, hogy mint Donald Trump esetében, de a magyar kormányfő szerint még nála is jobban.

A miniszterelnök ezután elvitte Chuck Norrist és feleségét egy TEK-edzésre. Útközben arról beszélt, hogy alapvetően utcai harcosnak tartja magát, mivel nem az elitből, hanem egy kis faluból származik, ahova meg is hívta a sztárt.

A videóból az is kiderül, hogy Chuck Norris 78 éves, vagyis egyidős a miniszterelnök édesapjával.