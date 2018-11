A túl gyorsan és a túl lassan épülő lakópark is gyanús lehet

Rengeteg lakópark épül ma Magyarországon, van, amelyik fél, de van, amelyik több év alatt készül el. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) az Infostart.hu-t most az új építésű lakásban gondolkodók jogairól tájékoztatta.

Mint a FEOSZ rávilágít, kétféle szerződéstípussal lehet találkozni: az egyiknél egy kész lakást lehet megvásárolni, a másiknál építési-kivitelezési szerződést írnak alá a vásárlók. Utóbbi szignálása előtt azonban

fontos tisztázni az átadási időpontot, társasház esetén az alapító okirat keltét, a vételárat és a műszaki tartalmat, hiszen például előfordulhat, hogy nem a kívánt szaniterek vagy burkolóanyagok kerülnek a lakásba.

Az elmúlt időben elfordultak olyan esetek, hogy az építkezés elhúzódott, ilyenkor

az építtető mondva csinált okokból fel akarta bontani a szerződést a vevővel. A valódi oka azonban az volt, hogy az áremelkedés miatt már drágábban is el tudta adni az adott lakást.

A gyors munka ugyanígy lehet hátrányos, hiszen ilyenkor sokszor nem megfelelő a minőség, nem tartják az építéskor indokolt száradási vagy kötési időket.

Az ingatlan átvételekor mindenképp készüljön átadás-átvételi jegyzőkönyv,

"melyben rögzíteni szükséges az átadás időpontját, hibás teljesítés esetén a hibák felsorolását, azok kijavítására megállapított határidőt, és minden, a vállalkozás szolgáltatása teljesítésével kapcsolatos érdemi észrevételt. Ekkor kell átadni a fogyasztó részére a különböző használati-kezelési útmutatókat, jótállási jegyet" - írja a FEOSZ, hozzátéve, a törvények alapján a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a szavatossági, jótállási igény alapján a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

A jogszabály pontos felsorolást ad, hogy mely részekre hány év jótállás vonatkozik:

három év: lakóépület alapjai, fal- és födémszerkezetei, a lakások burkolatai, a lakóépület korlátjai és mellvédjei, kéményei, tetőzete és az azon levő tetőfelépítmények, ereszcsatornák és esővízlefolyó vezetékek, szigetelés és a külső vakolat vonatkozásában. Ezen kívül ide tartoznak például a főzőkészülékek, fűtőberendezések, épületgépészeti és egészségügyi berendezések (falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, WC-tartály, WC-csésze stb. a hozzá tartozó szerelvényekkel), beépített bútor, a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak, amennyiben azok a lakás alkotórészének minősülnek.

a nyílászáró szerkezetek tekintetében: fa, fém, műanyag és kombinált anyagú nyílászáró szerkezetek, nyílászáró szerkezetek szerelvényei (zárak, vasalások, veretek stb.), üveg- és hőszigetelő üvegszerkezetek, árnyékolók, elsötétítők, zsaluk és rácsok, beépítéshez felhasznált hézagtömítő, hő- és hangszigetelő anyagok. tíz év: alapozási szerkezetek, teherhordó vázak, födém, talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelések.

A FEOSZ ezek után azt tanácsolja, hogy szerződéskötés előtt

az önkormányzatnál kérje ki a vevő a települési rendezési tervet, amiből kiderül, mi lesz a környéken pár év múlva.

Azt is javasolt, hogy legyen kikötve kötbér a késve teljesítés esetére. Érdemes a kivitelező múltját illetően is tájékozódni, referenciamunkákat megnézni. Amennyire lehet, a fűtési-szigetelési viszonyokra, a várható rezsire is figyelemmel kell lenni.

További tanács, hogy a szobánkénti konnektorszámot is rögzítsék a felek, nézzenek rá többször az építési naplóra, és

minden igényt írásban közöljenek az építésvezetővel,

hogy az számonkérhető legyen.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor