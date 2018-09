Furcsa járművekből ellenőrizhetnek a rendőrök

Civil autókba telepített sebességmérőket már korábban is használt a rendőrség, a módszer akkor is az ellenőrzés megújítását jelentette – mondta az InfoRádiónak nyilatkozó közlekedésbiztonsági szakértő. Pausz Ferenc módszertani változásnak nevezte, hogy ezentúl nem felismerhető módon is végeznek majd sebességellenőrzést a rendőrök.

A szakértő szerint ezzel a megoldással bővíti módszertanát és eszköztárát a rendőrség,

a civil autókban elhelyezett sebességmérők a mobil sebességellenőrző készülékek, a VÉDA-rendszer kiegészítői lehetnek.

A rendőri ellenőrzés mindig visszatartó hatással van a közlekedőkre - hangsúlyozta a közlekedésbiztonsági szakértő.

"Ami érzékelhető módon azt üzeni, vagy azt továbbítja a közlekedők felé, hogy nem lehet megúszni büntetlenül a szabálysértéseket, vagy a különböző deviáns magatartásokat a közlekedésben, ami adott esetben balesethez vezethet, akkor az

hasznos és áttételes módon ugyan, de a balesetek számának, vagy súlyosságának csökkenéséhez vezet"

- mondta Pausz Ferenc.

Az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője pénteken jelentette be, hogy a közlekedési fegyelem megbomlása miatt szigorítja a sebességellenőrzéseket a rendőrség, például nem fogják közzétenni a mérések tervezett helyszínét.

"Nemcsak a sebességgel kapcsolatos szabályok megtartását, hanem minden olyan mozgás közben elkövetett jogsértést dokumentálunk, amely a közlekedés biztonságára veszélyt jelent.

Ilyen a tilos jelzésen történő áthaladás, vagy ha a gyalogátkelőhely előtt nem biztosítunk elsőbbséget a gyalogosnak, illetve a leállósávon közlekedünk.

Tehát a bejelentés nem csupán a sebességellenőrzésről szól, hanem valamennyi olyan jogsértésről, amely a közlekedés biztonságára veszélyes" - mondta az ORFK főosztályvezetője.

Óberling József hangsúlyozta:

az intézkedés nem azt jelenti, hogy "bokorban megbújva" vagy a "lakott terület kezdetét jelző táblánál" fognak mérni, de nem jelentik be előre az intézkedések helyszínét és az idejét sem,

illetve civil személygépkocsik mellett a közlekedők számára - ahogy fogalmazott -"furcsa járművekből" is ellenőriznek. Ezek lehetnek akár teherautók vagy lassú járművek is.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd