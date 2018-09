De nehéz az iskolatáska - szakorvos segít, hogy mit pakoljunk bele!

Nagyon fontos, hogy a táska kialakítása legyen ergonomikus, illeszkedjen a gyermek hátára. Fontos szempont az is, hogy mekkora a táska súlya, akár az önsúlya.

A legjobb, ha minél kisebb

- mondta az InfoRádiónak Moravcsik Bence Balázs ortopéd szakorvos, gerincgyógyász.

"Most már vannak olyan táskák, amelyek egy, vagy egy kiló alattiak. Az önsúlya a táska saját anyaga, ezzel tudjuk csökkenteni a terhelést. Fontos az is, hogy az iskolatáska pántja legyen széles és párnázott, minél jobban felfeküdjön, minél jobban eloszlassuk a terhelést a vállakon és a gerincoszlopon. Vannak már olyan iskolatáskák, amelyeknek derékpántja is van, ez is segíti az illeszkedést - tette hozzá.

Hogyan hordja a gyermek a táskát?

Főleg a kisiskolásoknak nagyon fontos, hogy mindkét vállon hordják az iskolatáskát, hiszen

ha csak az egyik oldalon hordják, az tartáskompenzációt hoz létre, ebből kialakulhat egy rossz, hanyag tartás, vagy gerincferdülés

- magyarázta a szakorvos.

Moravcsik Bence Balázs ortopéd szakorvos, gerincgyógyász szerint a szülőnek mindenképpen figyelni kell a gyermek tartására, mert a rossz tartás a nyak, a váll fájdalmát is okozhatja, de fejfájás is kialakulhat tőle.

Hogyan pakoljunk az iskolatáskába?

Fontos a sorrend - vélekedett a gerincgyógyász.

Nehéz tárgyakat, könyveket rakjuk a táska hátsó részébe, minél közelebb a gerinchez, a könnyűeket pedig inkább hátra, ezzel is kímélve a gerincoszlopot,

hiszen sokkal nagyobb erőkarok ébrednek akkor, ha hátrahúzza a gyermek hátát - ajánlotta Moravcsik Bence.

Mozogjunk együtt a gyerekkel!

Mint mondta, fontos, hogy figyeljünk a gyermek edzettségi állapotára, figyeljünk a helyes testtartásra. Ha olyasmit észlelünk a gyermeken, hogy

a gerince aszimmetrikus, a vállak nincsenek egymagasságban, fájdalmak jelentkeznek, akkor kell ortopéd orvoshoz fordulni.

"Ami nagyon fontos a szülő és a gyermek között hogy mozogjunk együtt velük. Legyen egy olyan mozgásforma a gyermek életében, ami szimmetrikus, ami a gerincet egyenletesen terheli, ilyen az úszás, a lovaglás, falmászás, vagy pedig edző által vezetett kontrollált mozgás" - összegezte a szakorvos.

Nyitókép: Pixabay