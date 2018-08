Újra nő a szegény háztartások adóssága - lapszemle

A Magyar Idők interjút közöl Somhegyi Annamáriával, a Teljes körű iskolai egészségfejlesztés nemzeti koordinátorával. Az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója kiemelte, az alaptörvény kimondja, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Somhegyi Annamária arról is beszélt, hogy a program négy egészségfejlesztési alaptevékenységet jelent: az egészséges táplálkozás elősegítését; a mindennapos testnevelést és az ezt kiegészítő egyéb testmozgást; a gyerekek lelki egészségét elősegítő pedagógiai módszerek és a művészetek alkalmazását; valamint az egészségismeretek átadását.

A Népszava arról ír, hogy körbejár a szegénység. A lap hangsúlyozza, a lakossági rezsitartozások csökkennek, de a felújítási és vásárlási hitelek miatt megint nő a szegény háztartások adóssága. Hatszázezer magyar család legalább egyszer nem tudta kifizetni az utóbbi öt évben a lakbért, a hiteltörlesztést, a közműszolgáltatások díját vagy a közös költséget. Az elmúlt öt évben 47 ezer család vesztette el az otthonát a lakáshitelei miatt.

A Portfolio arról készített összeállítást, hogy Magyarországon is ismert jelentős bankok, a többi között az olasz UniCredit vagy a holland ING bukhatja el a pénzét a török gazdaság összeomlása miatt. A török líra drasztikus leértékelődése miatt a devizakötelezettségek átértékelődésén keresztül rontja a bankok likviditási helyzetét, a hitelbedőlési arány növekedhet. Elemzők szerint az is elképzelhető, hogy ezek a bankok elhagyhatják a török piacot, de maradás esetére a jelentős eszközleírás, a tömeges hitelbedőlés és a hiperinfláció is a lehetséges forgatókönyvek között található.

A Világgazdaságban információi szerint miután kifizették az első kártérítést a légijárat-késésre kötött kiegészítő díjas biztosítás után, több biztosítónál is napirenden van a termék kidolgozása. A lap úgy tudja, elképzelhető lesz olyan társaság, amely nem csak kiegészítőként nyújtja majd a szolgáltatást. Pandurics Anett, a Magyar Posta Biztosító elnök-vezérigazgatója szerint a három órát meghaladó késés, az előzetes értesítés nélküli járattörlés vagy a beszállás visszautasítása miatt v vállalják a kártérítés kifizetését.

A Pénzcentrum arról, hogy lehet igazi rezsicsökkentéssel százezreket spórolni évente. A portál kiemeli, hogy nyáron sokan nem gondolnak a téli szezonra, csakhogy érdemes előrelátónak lenni, ugyanis bárki rosszul járhat, ha csak a fűtési szezonban derül ki, hogy valami gond van a kazánnal vagy a tetőszerkezettel. A Pénzcentrum összeszedte, mire érdeme figyelni az ősz közeledtével a kertes ház, illetve a nyaraló-tulajdonosoknak.