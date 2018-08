Aktívabb bírói részvételt követel meg az új büntetőeljárási törvény

Korábban beszámoltunk róla, hogy a parlamentben tavaly nyáron megszavazott törvény egyik újdonsága az előkészítő eljárás, amely egyfajta előzetes felderítés a nyomozás elrendelése előtt, de már a büntetőeljárás keretein belül a bűncselekmények gyanújának megállapítása vagy kizárása érdekében.

Ez inkább gondolkodásmódbeli változást jelent a bírák részéről, mintsem szervezetit. A bírói testület felkészült erre - mondta a szabályváltozásról Budai Vince, a Tatabányai Törvényszék büntető kollégiumvezetője.

A bírótól az eddigitől eltérő felkészülést igényel az új eljárási törvény. Korábban is volt, és most is van előkészítő ülés, szerepe azonban megváltozik.

Valamennyi jogalkalmazásban résztvevő szervtől aktívabb szerepet igényel az új szabályozás, erre kell felkészülniük

- tette hozzá Budai Vince.

Gyakorlati alkalmazás

A kollégiumvezető elmondta, bár az elméleti képzésen túl vannak, a gyakorlatban még nem próbálták az új jogszabály alkalmazását.

"Minden bírónak megvolt a lehetősége, hogy az állampolgárok a legkevésbé érezzék a negatív hatásokat” – fogalmazott. A gyakorlati képzés kerete akkor alakul majd ki, ha a tárgyalóteremben lefolytatják az első eljárásokat, és meglátják, hogyan alkalmazható a jogszabály" - összegezte Budai Vince.

Bővebben a témáról csütörtök este 8-tól, Paragrafus című műsorunkban hallhatnak.

Nyitókép: Pixabay