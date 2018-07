Életveszélyes megoldást használnak a magyar autósok

Az Apollo-Vredestein csapata július első napjaiban több mint 1500, magyar rendszámú autót vizsgált meg a Balaton partján és környékén, ahová az autósok többsége nyaralni jár. A vizsgált gépkocsik 16 százalékán még júliusban is téli gumi volt (egy éve a hasonló adat még magasabb, 18 százalék volt), az ötödük olyan gumiabronccsal volt felszerelve, amelyeknek profilmélysége nem érte el a 3 millimétert, és 15 százalékuk az előírt abroncsnyomásnál alacsonyabbal közlekedett - írja a Napi.hu.

Ha 25 Celsius-fok feletti hőmérsékletnél még mindig téli gumival közlekedünk, egy hirtelen fékezés esetén számítanunk kell a fékút növekedésére, arról nem is beszélve, hogy a téli gumi miatt az autó fogyasztása is nő. Ha pedig a gumiabroncs profilmélysége nem haladja meg a 3 millimétert, a fékút növekedése mellett azzal is számolnunk kell, hogy egy hirtelen jött esőben alacsony sebességnél is bekövetkezhet a vízen futás, amikor hirtelen irányíthatatlanná válik a gépkocsi.

Nyaralás előtt érdemes a megszokottnál több figyelmet szentelni az abroncsnyomásnak is: normál esetben egy átlagos 15 colos gumiabroncs nyomása 2,3-2,5 bar között tekinthető ideálisnak - ez az érték függ a pontos mérettől, illetve a jármű és a gumiabroncs típusától is. Ahhoz hogy a nyaralás során, az átlagosnál nagyobb terhelés mellett is biztonságban tudjuk az abroncsokat a légnyomását előzetesen legalább 20-25 százalékkal meg kell növelni.