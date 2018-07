Roncstemető az M5-ösön, a hatóságok tehetetlenek

A Délmagyarország megnézte, változtak-e az állapotok az M5-ös autópálya röszkei pihenőjében, és megállította, hogy igen, még több a gazdátlan autó a parkolóban. Több a roncs is, amiről már hiányzik jó néhány alkatrész, és változás az is, hogy a határ felé kisebb haszonjárműflotta is vár jobb sorsára.

A Nyugat-Európában vásárolt használt kocsikat lerakják Röszkénél, ahonnan a szerb vagy bolgár fuvaros viszi délre, így a tréleres várakozás nélkül fordulhat vissza az újabb rakományért. A gond az, hogy a közparkolókban foglalják tartósan a szabad helyeket, és jó néhány autót el sem szállítanak.

A lap megkérdezett minden érintettet, miért nem számolják fel ezt a helyzetet. A benzinkút üzemeltetője már többször értesítette a rendőrséget, de a parkoló magánterületen fekszik, ezért a rendőrség nem szállíthatja el a kocsikat. Az OMV Hungária Kft. mint a töltőállomást üzemeltető partnervállalkozás jelezte, továbbra is elkötelezett a probléma mielőbbi megoldásában, de az M5-ös autópálya működtetéséért felelős Alföld Koncessziós Autópálya Zrt.-hez irányította a lapot. Az autópálya-üzemeltető azonban közölte: saját hatáskörében nem járhat el az autók elszállítása kapcsán. Röszke jegyzője azt mondta, nincs olyan jegyzői hatáskörbe tartozó eljárás, amellyel a problémát rendezni lehetne. A kör bezárult, az autók maradnak.

