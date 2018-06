Szenzitív adatok deríthetők ki a legnagyobb álláskereső portál felhasználóiról

A hvg.hu fedezte fel, hogy a piacvezető álláskereső portál önéletrajz-adatbázisához néhány napja bárki hozzáférhet. Mint írják, ugyanez a lehetőség egy másik karrieroldalon is megvan. Az adatbázisból egy cégnév beírásával sok személyes, kifejezetten érzékeny adat elérhető, így 300 ezer ember munkahelyváltási szándéka és sok esetben fizetési igénye is kideríthető. Konkrét személynévre is lehet keresni – teszi hozzá a portál.

Egy gmailes e-mail cím megadása, egy fiktív vállalkozás neve, a cégjegyzékből találomra kiválasztott – akár végelszámolás alatt lévő – társaság adószáma, illetve még néhány más, valótlan cégadat elég ahhoz, hogy „munkaadóként” regisztráljunk a Profession.hu-n és a Workania.hu-n, amelyek próbaidő alatt ellenszolgáltatás nélkül, nem túl alapos ellenőrzés mellett néhány kattintás után megengedik, hogy álláskínáló cégként teljes önéletrajzi adatbázisukból magánemberek igen érzékeny adataihoz hozzáférjünk.

A lap munkatársai egy így létrehozott fiókkal belépve könnyedén megtalálták az aktív álláskeresők között a munkakeresőt. Egy egyszerű szűrőfeltétel megadásával azt is meg lehet tudni, ki mennyire aktív álláskereső, belépett-e az oldalra az elmúlt 60, 30, 14, 7, 3 vagy 1 napban. Ez beszédes információ lehet arról, hogy az illető valóban állást keres-e, vagy csak egy évekkel korábban regisztrált, elfelejtett adatlapról van szó.

Mint írják, az oldal által kidobott találatok táblázatának oszlopaiban részben anonimizált név, nyelvtudás, tapasztalat, esetleg munkahely és fizetési igény található, de a családnév kezdőbetűjéből, életkorból és lakóhelyből viszonylag könnyen beazonosítható bárki, akit jobban ismerünk. Ha mégsem vagyunk biztosak a találatban, az illető teljes nevére rákeresve a rendszer (egyezés esetén) kidobja ugyanazt a monogramos találatot. Workania.hu annyiban más, hogy itt neveket nem látunk, de más elérhető adatokból elképzelhető, hogy mégis azonosítható a munkakereső – teszik hozzá.

„Nem bizalmi, hanem kizárólag adatvédelmi jogi szempontból vizsgálva a helyzetet, önmagában az nem jelent problémát, hogy ilyen adatok vannak egy kereshető adatbázisban, hiszen az érintettek, amikor feltöltik, illetve aktiválják önéletrajzukat, hozzájárulnak az adatkezeléshez” – mondta a hvg.hu-nak Ormós Zoltán internetes szakjogász.