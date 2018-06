Kásler Miklós: a betegségügy helyett az egészségügyre kell fókuszálni

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának több területén csak finomhangolásra van szükség a tárca új vezetője szerint. Kásler Miklós az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a prevenció fontosságáról és az új népegészségügyi programról.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának területein megvannak az alapok, de a teendő továbbra is rengeteg – mondta Kásler Miklós, a tárca vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Szinte minden területen jelentős előrelépés történt az utóbbi hat-nyolc évben. Úgy tekintem, hogy

az alapok megvannak, amelyre építkezni kell, de a teendő rengeteg.

Felgyorsult világban élünk, az egészségügy esetében szinte semmi sem igaz abból, ami tíz éve igaz volt” - fejtette ki.

Kásler Miklós szerint finomhangolásra és a prioritások áttekintésére, esetleg új prioritások meghatározására van szükség az új céloknak megfelelően, a mostani körülmények között.

A miniszter a demográfiai helyzet javításához pénzügyi és orvosi eszközöket is lát, és hozzátette, hogy az abortuszra váró nők esetében is sok lehetőség kínálkozik. Differenciáltan, több irányból próbálunk ehhez közelíteni – fogalmazott. Megjegyezte, hogy már az óvodások figyelmét is el kell kezdeni a család irányába terelni.

Kásler Miklós kijelentette, hogy

a minisztériumnál nem lesz túlköltekezés.

Emlékeztetett arra, hogy a korábban általa vezetett Országos Onkológiai Intézetnek sem voltak adósságai.

A kultúrában a maradandó értékeket kell előtérbe állítani, míg a sportban az élversenyzők változatlanul magas szintű támogatása mellett a tömegsport szerepének további növelését vetítette előre.

Öt nemzeti program

Új népegészségügyi program kialakítását kezdi meg a minisztérium - jelezte Kásler Miklós.

A nagy halálozási rátával rendelkező betegségek esetében

a nemzeti rákkontroll-program felújítása mellett elkészül

a keringési betegségek nemzeti programja,

a gyermekgyógyászati nemzeti program, illetve

a mozgásszervi betegségek és

a mentálhigiénés betegségek programja.

Ha ez az öt nemzeti program megvan, az lehet a váza egy új népegészségügyi programnak, amely felöleli az egészségügyi tevékenységek minden területét, beleértve a prevenciót is – hangsúlyozta.

A miniszter a leendő magyar kórházi struktúra megtervezéséről is beszélt. Ahogy a rákbetegségek kezelésére létezik egy országos centrum, több regionális intézet és minden megyei kórházban onkológiai osztály, ezt a struktúrát lehet a keringési és mozgásszervi betegségek esetében is bevezetni.

„Ha ezeket a programokat egymás fölé rakjuk, akkor a magyar kórházi struktúra vázát kapjuk meg. Most nyílik meg a lehetőség arra, hogy

népegészségügyi szinten az országos csúcsintézetek révén nagyon szakszerű program álljon össze”

- fejtette ki.

Kásler Miklós a betegségcsoportonkénti programok kialakításáról elmondta, hogy az első tervekre már nem kell sokat várniuk, az országos intézetek vezetői három hetet kaptak az elkészítésre. Hozzátette ugyanakkor, hogy a megvalósítás évekbe telik.

A miniszter szerint döntő lesz a prevenció, és

a betegségügy helyett valóban az egészségügyre kell fókuszálni.

A betegségek nélküli élet legfontosabb komponense az, hogy a betegség ki se alakuljon. A legtöbb az életformán, az életmódon és a megelőzés lehetőség kihasználásán alakul – tette hozzá.

Kásler Miklós megjegyezte, hogy az átalakítás előnyeit a következő generáció élvezi majd igazán.