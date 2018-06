Júliusban kezdik csökkenteni a tiltott vagyoni hozzájárulást elfogadó pártok költségvetési támogatását - a nap hírei

A korábbi öt helyett már csak három jelentkező van az MSZP elnöki posztjára. Orvosok vizsgálják a Sándorfalván elfogott barnamedvét.

Júliusban kezdik csökkenteni azoknak a pártoknak a költségvetési támogatását, amelyeknél az Állami Számvevőszék tiltott támogatást állapított meg. A Magyar Államkincstár emellett átadta az adóhivatalnak a tiltott támogatást elfogadó pártokkal szembeni, adóként behajtandó követelést. Az ÁSZ szerint a Jobbik mintegy 331 millió, az Együtt 9,8 millió, a Demokratikus Koalíció 8,2 millió, a Párbeszéd 7,5 millió, a Liberálisok 6,1 millió, az LMP 4,4 millió, az MSZP pedig mintegy 2 millió forint értékben fogadott el tiltott vagyoni hozzájárulást. A tiltott támogatás összegét eddig egyedül az MSZP fizette meg a központi költségvetésnek.

A képviselői mandátumok egyhangú igazolása után letette esküjét a parlamentben a Párbeszéd képviselője, Kocsis- Cake Olivio és Hohn Krisztina, az LMP politikusa. Emellett megtartotta alakuló ülését az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportja is. Az interpellációk között egyebek mellett az Egyiptomnak szállítandó vasúti kocsikról, az esélyegyenlőségről, az Európai Ügyészségről, a Nemzeti Alaptantervről volt szó. Folytatták a Finnországgal, a Svédországgal és a Litvániával kötött egyezmények kihirdetéséről szóló törvényjavaslatok együttes általános vitáját.

A korábbi öt helyett már csak három jelentkező van az MSZP elnöki posztjára, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila és Tóth Bertalan. Szabó Vilmos, a párt jelölőbizottságának elnöke elmondta, két elnökjelölt-aspiráns visszalépett: Szanyi Tibor és Bródy Gábor. Hozzátette: a három jelölt sikeresen összegyűjtötte az induláshoz szükséges 1500 aláírást, illetve benyújtotta programját, és meghallgatta őket a jelölőbizottság is. Az MSZP vasárnap tartja tisztújító kongresszusát. A párt elnöksége az áprilisi országgyűlési választás után mondott le.

Továbbra is védtelenek tartja Európa határait a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Közép-európai Kezdeményezés tagállamainak külügyminiszteri találkozóján, a horvátországi Splitben úgy fogalmazott: Európa biztonsága kizárólag a törökök jóindulatán múlik. Úgy vélte: ha a Brüsszel és Ankara közötti megállapodás is a már felmondott görög-török megállapodás sorsára jut, akkor újabb jelentős hullám indulhat meg a nyugat-balkáni útvonalon.

Beemelték az épülő Komáromi Duna-híd első acél elemét. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő útfejlesztési igazgató-helyettese az InfoRádiónak elmondta: a hidat először 2020 elején lehet majd használni. Juhász Zoltán kiemelte: a 600 méter hosszú hídon kétszer egysávos főút vezet majd át a Duna felett, kerékpárutat és gyalogos járdát, közvilágítást is kialakítanak. A komáromi hídhoz hasonló felfüggesztett, egyoldalas híd csak Kanadában található. A kivitelezés összege 117 millió euró, ennek 85 százaléka uniós forrás.

Elindította földgáz applikációját a Nemzeti Közművek, amelynek ügyfelei így már okostelefonon is intézhetik ügyeiket. Megújult a már működő áram applikáció is. Az Androidra és IOS-ra is letölthető NKM Földgázapp és az NKM Áramapp segítségével az ügyfelek bárhonnan, bármikor diktálhatnak fogyasztást, valamint megtekinthetik, letölthetik számláikat, a befizetésre váró számlákat pedig bankkártyával azonnal kifizethetik.

Orvosok vizsgálják a Sándorfalván elfogott barnamedvét, sorsáról csak pár nap múlva döntenek - közölte a Bükki Nemzeti Park. A park közleménye szerint a vizsgálatokra azért van szükség, mert az állat hatalmas távokat tett meg rövid idő alatt és emiatt fizikailag legyengült. A fokozottan védett fajhoz tartozó állatot most a Szegedi Vadasparkban őrzik. A medve először május végén Nógrád megyében bukkant fel, legutóbb pedig a Csongrád megyei Sándorfalván látták, ahol végül sikerült befogni.

Washington csak a teljes leszerelést fogadja el az Észak-Koreával folytatott tárgyalásokon - jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Mike Pompeo a keddi amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó előtt azt mondta: jól haladnak az egyeztetések a phenjani vezetéssel. Megerősítette: az Egyesült Államok kész jelentős biztonsági garanciát adni Észak-Koreának.

Felajánlotta a spanyol kormányfő, hogy országa befogadja az Aquarius nevű hajót, amely a tengerből kimentett 629 emberrel a fedélzetén vesztegel nemzetközi vizeken. A közlemény szerint a hajó Valencia, vagy Barcelona kikötőjében érhet partot. A hajót Olaszországban, és Máltán sem engedték kikötni. A megmentettek között 123 kísérő nélküli kiskorú, további 11 gyerek és hét várandós nő is van.

Megkezdte működését a Karlsruhei Technológiai Intézetben az a szerkezet, amely a legkönnyebb elemi részecske, a neutrínó tömegének meghatározásában segít. A Katrinnak hívott mérleget 15 évig építették, a projektben hét ország 20 intézményének hozzávetőleg 200 kutatója vesz részt. A tudósok csak mintegy öt év működés után számítanak igazán pontos eredményekre.