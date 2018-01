Porgy és Bess az Erkel Színházban: fekete-fehér, igen-nem?

George Gershwin zeneszerzőnek az utolsó éveiben, de még a halála után is szinte mindenhol játszották a Porgy és Bess című operáját. A darabot játszották 1942-ben a náci megszállás alatt álló Dániában, és eljutott Magyarországra is, ahol a '60-es évek végétől egészen 1983-ig játszották az Erkel Színházban, árulta el Ókovács Szilveszter a Magyar Állami Operaház főigazgatója az InfoRádiónak.

Ókovács elmondta, 1983-tól az európai színpadokon nem igazán játszották az operát. „Ennek az oka, hogy '83-ban az akkor éppen már nagyon idős egyik szerzőtárs, a zeneszerző bátya, Ira Gershwin állítólag a végrendeletében egy olyan kitételt tett, amely szerint

»all-black castot«, tehát csak fekete művészek szereposztást írnak elő a darab színrevitelekor”

– árulta el a főigazgató. Ezért ez egyfajta „jégtörés” Ókovács Szilveszter szerint, hogy az Erkel Színház színpadra tudják állítani a darabot, mivel Magyarország azóta, sőt most sem tudna ennek a kitételnek megfelelni.

„Nekünk van egy szerződésünk a jogtulajdonost képviselő ügynökséggel, amelyiknek a szövegében nem szerepel az »all-black cast« kitétel ” – mondta Ókovács, majd hozzátette, ettől függetlenül az ügynökség részéről a napokban már vitatják ennek a jelentőségét, miszerint „ha nincs is benne, akkor is bele kell érteni.” A főigazgató hozzátette, ez a nézeteltérés nem tántorítja el őket a munkába, de abban egészen biztos, hogy meg kell majd küzdeniük azért, hogy a következő évadokban is játszhassák a saját koncepciójuk alapján – vagyis fehér bőrű művészekkel – a Porgy és Bess darabot.

A főigazgató elárulta, hogy azonban elküldtek egy olyan koncepciót is a jogtulajdonosoknak, hogy akár arc és testfestéssel is jeleznék, hogy fekete bőrű karakterekről van szó, de ettől is elzárkóztak. Ezért is meghozták azt a döntést, hogy nem is egy fekete skanzenben játsszák a darabot – mint ahogy korábban az Erkel Színházban már megtörtént – hanem egy univerzálisabb módon, bőrszíntől függetlenül mesélik el a történetet.

„A szerelmet, a kábítószerproblémát és bármit tudunk fehér körülmények között is ábrázolni.

Arról pedig nem beszélve, hogy ennek a remek műnek a zenéjét muszáj a magyar színpadon is megmutatni” – mondta Ókovács Szilveszter, aki szerint a darab befejező jelenete kifejezetten a hazai színpadra kívánkozik, amely az áhítatos hangulatával megérinti majd a nézőket.

A darabot jövő szombaton, január 27-én hazai énekesek előadásában mutatják be az Erkel Színházban George Gershwin egyetlen operáját, a Porgy és Besst.

