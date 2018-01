Az elemző szerint a CSOK ügyében 2018 a kijózanodás éve lehet

Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője az InfoRádiónak elmondta, hogy elsősorban az újépítésű és a nagyon jó állapotú, újszerű lakások piacát érintette a CSOK, a használtlakás-piacot jóval kisebb mértékben érinti a CSOK-os vevők aránya. Az elemző szerint aki megteheti (rendelkezik önerővel, állandó jövedelemmel, 2-3 gyereket vállal) az főleg újépítésű lakások vásárlásában gondolkodik, körülbelül 35 milliós értékig. Körülbelül ennyi képesek ugyanis fizetni az CSOK-os fiatalok, ez a küszöb.

Hozzátette: "arányaiban kevesebben fognak így lakáshoz jutni, mivel sem a jövedelmek nem nőnek olyan ütemben, sem a fiatalok a hitelképessége nem javul. Egy most összekerült pár, ha bevállal 2-3 gyereket, akkor is maximum 5-8 évre tudnak tervezni, talán még ez is sok".

A CSOK esetében nemcsak állami támogatás, hanem hitelfelvétel lehetőség is van. Az Otthontérkép felmérése szerint a CSOK-osok ha tehetik, inkább az önerőjük növelésével próbálnak lakást vásárolni.

„Én úgy gondolom, hogy a 2018-as év feltétlenül a kijózanodás éve lehet”

– mondta a vezető elemző, aki mindenkit arra int, hogy nagyon alaposan nézze meg a hitelfelvétel, de akár a CSOK-os feltételeket is. Hozzátette: a hitelfelvétel jelentős tényező lesz idén, de ennek csak kisebb része fog a CSOK-hoz kapcsolódni, mivel véleménye szerint a koncepciót a kormány amúgy is a tehetősebb fiatal középréteg számára találta ki, nem a teljes fiatal korosztály számára.

A hitelfelvételek nagyobbik része ezért a normál piaci hitel vagy a 2017-ben bevezetett és már minden kereskedelmi banknál elérhető minősített fogyasztóbarát lakáshitel konstrukció, ez utóbbinak ugyanis a teljes hiteldíj-mutatója bőven 5% alatt van.

