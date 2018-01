Az Angliában betiltott magyar fogorvosok itthon gond nélkül dolgozhatnak

Mindenfajta következmény nélkül, szabadon dolgozhatnak, sőt taníthatnak is itthon olyan magyar fogorvosok, akiket Nagy-Britanniában súlyos szakmai hibák vagy mulasztások miatt felfüggesztettek, vagy akár véglegesen eltiltottak a foglalkozásuk gyakorlásától.

Nem megfelelően előkészített implantátumok, el nem végzett vagy rosszul értelmezett röntgenfelvételek, gyenge minőségű, emiatt fájdalmat és hosszadalmas utókezelést igénylő fogpótlások, illetve a szakmai, magatartási szabályok be nem tartása is szerepel az elmarasztalás okaként azokban a döntésekben, amelyeket magyar fogorvosokkal szemben hozott meg a brit Általános Fogorvosi Tanács (General Dental Council – GDC).

A testület honlapján jelenleg majdnem egy tucat magyar név szerepel, az elkövetett vétségek, illetve a mulasztások miatt többségüknek fél-egy évre felfüggesztették a kinti kamarai tagságát, és ez idő alatt nem dolgozhatnak fogorvosként, de volt, akit – mivel súlyosan kockáztatta a betegek egészségét – azonnali hatállyal töröltek a kamarai nyilvántartásból.

A Magyar Idők talált több olyan, a brit kamarából kizárt fogorvost, aki Magyarországon továbbra is praktizál, sőt azzal hirdeti magát, hogy a GDC tagja is, és az interneten fellelhető informá­ciók szerint a Nagy-Britanniában felfüggesztett vagy az ottani kamarából kizárt fogorvosok többsége továbbra is dolgozik Magyarországon.

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata a GDC-től nem kap tájékoztatást, és Hermann Péter elnök azt mondta a lapnak, szeretnének is ezekből kimaradni. Ha értesülnének is az elmarasztalásokról, nem biztos, hogy tehetnének bármit is, hiszen az ominózus esetek nem Magyarországon történtek, ráadásul a kamara csak etikai ügyekkel foglalkozhat, a szakmai hibák kivizsgálása az ÁNTSZ hatáskörébe tartozik.

