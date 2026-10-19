Robert Fico Szerbiában Vučić mellett kampányolt, otthon az utcára vonultak ellene

Robert Fico nem a migrációról vagy az unió védelméről szóló tárgyalásokon vett részt, hanem Újvidéken lépett színpadra, ahol az október 25-i előrehozott parlamenti választásokra készülő Aleksandar Vučić volt szerb elnök mellett kampányolt.

A nagygyűlést az Alexandar Vučić által vezetett Szerb Haladó Párt koalíciója szervezte Újvidék központjában.

A rendezvényen több ezer ember előtt Robert Fico meglepő módon folyékony szerb nyelven tartott beszédet.

Felszólalásában a szlovák kormányfő hangsúlyozta: nem azért érkezett, hogy kioktassa a szerb választókat, miként szavazzanak. Kijelentette, hogy a szerb állampolgároknak maguknak kell dönteniük országuk szuverén jövőjéről. Vučićot határozott, „gerinces vezetőnek” nevezte, aki képes kiállni a nemzetközi nyomással szemben.

Robert Fico beszédében elismerően szólt Szerbia gazdasági fejlődéséről, kiemelve az új utakat, kórházakat és gyárakat. Méltatta a Vajdaságban élő szlovák kisebbség helyzetét is, köszönetet mondva a szerb hatóságok támogatásáért és a hamarosan megnyíló új Szlovák Házért. Diplomatikus üzenetében megerősítette: Szlovákia továbbra sem ismeri el Koszovó függetlenségét, és tiszteletben tartja Szerbia területi egységét. A jelenlegi bonyolult geopolitikai helyzetben pedig a béke, a stabilitás és a fejlődés megőrzésére buzdította a hallgatóságot.

Alexandar Vučić köszönetet mondott a szlovák miniszterelnöknek a támogatásért, kiemelve, értékesnek tartja, hogy Robert Fico a brüsszeli tárgyalások helyett Újvidéket választotta.

Fico szerbiai látogatása és kampányszereplése ugyanakkor komoly bírálatokat váltott ki Szlovákiában.

A szlovák ellenzék és a sajtó képviselői mutattak rá arra az ellentmondásra, hogy míg a miniszterelnök rendszeresen elítéli a külföldi beavatkozást a szlovák belpolitikába, most személyesen avatkozott be egy másik ország választási küzdelmébe.

Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke szerint a szlovák miniszterelnök fittyet hányt állami kötelességeire, amikor ahelyett, hogy az Európai Unióban képviselte volna Szlovákia érdekeit, Szerbiába utazott, hogy támogassa Vučićot, akit oroszbarát politikusként jellemzett. Úgy fogalmazott: amikor a politikai barátok támogatásáról van szó, Robert Fico számára ez már testvéri segítség.

S miközben a miniszterelnök Vučić mellett kampányolt, addig szombaton délután Pozsonyban jelentős kormányellenes megmozdulásra került sor. Az ellenzéki pártok közös szervezésében megtelt a Szlovák Nemzeti Felkelés tere. A tüntetés célja a kormány intézkedései elleni tiltakozás és az ellenzéki egység demonstrálása volt. A tüntetők transzparensekkel érkeztek, amelyeken egyebek közt a magas üzemanyagárakat is sérelmezték. A tiltakozók a „Szégyen!”, az „Elég volt Ficóból!”, valamint a „Szlovákiát nem adjuk!” jelszavakkal fejezték ki elégedetlenségüket.