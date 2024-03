Egy lépés a veleszületett betegségek kezelése felé – már a születés előtt

A kutatás a Nature Medicine című szaklapban jelent meg. A londoni University College London és az elismert londoni gyermekkórház, a Great Ormond Street Hospital kutatói összetett sejteket, úgynevezett „szervszerű képződményeket”, másnéven organoidokat hoztak létre.

Ezek megőrzik a csecsemő biológiai információit – írta tudósításában az Independent című lap.

Ezek a háromdimenziós organoidok azért rendkívül hasznosak, mert segítségükkel megfigyelhető, hogyan működnek az egészséges és a betegség által sújtott szervek.

Így a terhesség késő szakaszában lévő magzat fejlődése és esetleges betegségeinek alakulása is nyomon követhető és a laborban tesztelhetők a potenciális gyógymódok.

The generation of primary fetal #Organoids from epithelial stem cell populations, resembling their tissue of origin, offers the possibility of assessing later gestational stages, currently inaccessible beyond the limits of pregnancy termination https://t.co/ePOnNliDR2

A sokszor megmosolygott „brit tudósok” (valójában Nagy-Britannia-i és gyakran külföldi származású tudósok) kutatásának jövőbeli konkrét haszna az, hogy például

Ez egy olyan rendellenesség, amikor a magzat rekeszizmában lévő lyuk miatt például a bél és a máj, a mellkasba tolódnak, akadályozva a tüdő egészséges fejlődését.

A CDH más és más módon hat az egyes gyerekekre, de a legtöb baba nehezen tud lélegezni, és oxigénmaszkot kell viselnie és műtéti beavatkozásra van szüksége

