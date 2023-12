A walesi, aki a 20-as tábla miatt épp hogy fel tud hajtani a dombra

A walesiek és az angolok kutya-macska barátságát dolgozta fel annak idején egy bájos, „feelgood film”, Az angol, aki dombra ment fel és hegyről jött le. Ebben Hugh Grant szerelemre lobbant a táj, no és egy csinos helyi lány láttán.

A hercegség lakóit azonban manapság korántsem töltik el meleg érzések, amikor meghallják a „domb” szót. Az Arany János által megénekelt büszke bárdok földjét vezető helyi autonóm kormányzat ugyanis a pandémia éveiben a polkorrektség egyik élharcosává vált, sajátosan értelmezve a közlekedés kérdését.

Szeptemberben „a környezetvédelem és a biztonságos közlekedés jegyében” 30-ról 20 mérföld per órára csökkentette a nemzeti sebességhatárt (a nemzeti limit Nagy-Britannia többi részén 30 mérföldes maradt).

32,000 have now signed the 'Rescind 20 mph' petition.



In only a couple of days.



Which means Y Senedd will have to discuss it again.



Almost immediately after its implementation.



What a PR disaster.



Here's a few thoughts from A Way With Words Cymru.



Personally, I look at this… pic.twitter.com/gf8XN9dPxQ — A Way With Words Cymru (@aled_job) September 17, 2023

Az új limit körülbelül 32 km/órának felel meg, és az autópályákban szegény Wales útjainak döntő részére érvényes. Az érvelés része, hogy „csökkentsék a balesetek számát és hogy az emberek többet menjenek gyalog vagy kerékpárral”.

Kérdés, hogy a dimbes-dombos régió országútjain tényleg sétálni vagy kerékpározni akarnak-e az emberek. Úgy tűnik, nem, mert nem szálltak ki a kocsikból, viszont dühösek, mert tehergépjárműveikkel és autóikkal nehezen tudnak felhajtani a dombokra.

Egy humoros twitterező pedig felvetette: Chris Rea Driving home for Christmas (Úton hazafelé karácsonyra) át kéne nevezni Driving home for Easterre (Úton hazafelé húsvétra).

Apparently due to the 20 mph speed limit on the roads in Wales. The words of the the Chris Rea song ' Driving Home for Christmas ' have been changed to ' Driving Home for Easter '. — Gren Bevan (@MrStagedoor) December 7, 2023

Rhondda húzás

Az egyik ilyen terület a magyarul nem annyira attraktívan hangzó, pedig festői szépségű Rhondda-völgy, ahol másfél kilométer hosszan kígyózik Wales egyik legmeredekebb útja.

A buzgó hatóságok már a Penrhys Roadra telepítették a sebességmérő kamerákat, amelyek biztosítják, hogy a limitet megszegő sofőrök kemény büntetésben részesüljenek és kapjanak három büntetőpontot a jogosítványukra.

„Ez így túl lassú, alacsonyabb fokozatban kell hajtani és ez több kipufogógázt okoz. Pedig ez ellen kéne fellépnünk” – dohogta Darrel Ingram helyi lakos a Telegraph című konzervatív lapnak, amelynek londoni szerkesztősége nem épp nagy barátja a mostani Llywodraeth Cymru-nek, azaz a walesi kormánynak.

"On one of the steepest roads in the Rhondda Valley, traffic moves at a snail’s pace with cars revving their engines on the way up a nearly mile-long hill before hitting the brakes and crawling down the other side..." https://t.co/92XEPJY9qY — CTG Intelligence (@CtgIntelligence) December 5, 2023

Cardiff, a walesi főváros közelében az egyik körforgalomban is kitették a 20-as táblákat. Ezeket önjelölt igazságosztók festékkel fújtak le – hasonlóan ahhoz, ahogy Londonban rongálják meg az alacsony emissziós zóna rendszámfelismerő kameráit.

Phill Bullen, egy cardiffi patikus azt mondta: a sebességkorlátozás miatt késve tudják kiszállítani a gyógyszert az ágyhoz kötött betegeknek.

„Egy órát késnek a gyártók szállítmányai. Most már a 9 órára beígért gyógyszert 11 körül tudjuk csak kivinni a betegnek. Korábban napi 30 kiszállítást végeztünk, most a szám leesett. Előfordulhat, hogy az ügyfélnek egy napig nem lesz gyógyszere” – mondta, és hozzátette, jobb lett volna, ha a kormányzat a 20 mérföldes limit népszerűsítésére költött pénzt az egészségügyre fordította volna, vagy arra, hogy megtanítsa a biztonságos úthasználatra a gyalogosokat.

Egyes helyi lakosok közben elmondták: „nagyobb biztonságban” érzik magukat, amikor átmennek az úton. Mások szerint viszont a lassabb járművek dugókat okoznak és „a buszok is késnek és lassan haladnak”. A szabály visszavonását követelő petíciót cikkünk publikálásáig 466 ezren írták alá.

Besokallnak a birkák gazdái is

A birka az a haszonállat, amely elválaszthatatlanul összefonódott a walesi tájjal (az angolok szeretik is a jószágaik miatt kifigurázni a walesieket). Annette Jones vidéki lakos, egyben pásztor és joghallgató elmondta: olyan ritka, pedigrés állatai vannak, amelyekkel különböző bemutatókra és vásárokra kell ellátogatnia – azért is, hogy fajtiszta kosokkal fedeztesse őket és így megőrizze a vérvonalat.

„Az állatvédelmi szabályok szerint a távoli utazásokhoz speciális engedély kell, ami csak 8 óráig érvényes. Az is szabály, hogy időnként meg kell állni velük pihenőre. Lassabban hajtva értelemszerűen nem jutunk messzire – mesélte. – Totálisan felháborít, ahogy az embereket kezeli (a kormányzat). Az autó nem luxus, hanem létfontosságú eszköz.”

Emissziós díj – országúton is?

Londonban ellenállást váltott ki a főpolgármester alacsony emissziós zónája, amibe behajtva napidíjat kell fizetni a régebbi, dízelüzemű kocsiknak. A walesi kormány most azon gondolkodik, hogy a hercegség országútjain is létrehoz alacsony kibocsátású zónákat és pénzt szed be azoktól, akiknek a kocsijuk nem felel meg a feltételeknek. Erről márciusban már benyújtottak egy törvényjavaslatot.

A Londont Cardiffal összekötő M4-es autópálya egyik walesi szakaszán már így is 50 mérföldes (80 km/órás) a limit, és itt képzelik el az egyik fizetős szakaszt, ha az úton „nem sikerül lecsökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást”.

A walesi ellenzék megjegyezte: az országrészben amúgy is alacsonyabbak a fizetések, az embereket ott is sújtja a megélhetési válság,

„egyszerűen elfogadhatatlan, hogy további díjakat varrnak a nyakukba”.

A walesi kormányzat érvelése az, hogy fizetős utakat egyelőre nem akarnak bevezetni, az alacsonyabb sebességlimit pedig „átlagban csak egy perccel hosszabbítja meg az utazásokat”.