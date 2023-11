Egy forradalmi kütyüvel tudnak messze gyalogolni a Parkinson-páciensek

A 63 éves Marc Gauthier gyakorlatilag szobafogságban élte az életét, egészen addig, amíg a Lausanne-i Egyetemi Kórházban (CHUV) meg nem kapta a bőre alá operált eszközt. Ez a hátgerincre helyezett elektródamezőből áll – írta a Reuters. A hasizom feletti bőr alá helyzett elektromos impulzusgenerátor segítségével az úgynevezett „neuroprotézis” stimulálja a gerincvelőt és így működésbe hozza a lábizmokat.

Mint a franciaországi Bordeaux-ban élő Marc elmondta, az implantátum megváltoztatta az életét.

– mesélte.

Az eszközt egy svájci kutatócsoport fejlesztette ki, Grégoire Courtine, a Lausanne-i Svájci Szövetségi Technológiai Intézet (EPFL) neurológus professzora vezetésével. A kutatást – amelynek leglátványosabb eredménye a francia férfi drámai módon javult mobilitása – a Nature Medicine tudományos szaklapban publikálták, november 6-án.

A Parkinson-kór egy neurodegeneratív betegség, amelyet az agyban lévő idegsejtek elsorvadása okoz. A kór egy progresszív betegség, amely a tünetek széles skáláját idézi elő, beleértve a mozgáskorlátozottságot és a mozgási nehézségeket. A Parkinson-kórhoz különböző fizikai és pszichés tünetek társulnak.

Ezért megnő az elesés kockázata – amit például különböző kapaszkodók felszerelésével vagy a szőnyegek rögzítésével lehet minimalizálni otthon. Az önálló mozgást eddig járókeretek és kerekesszékek segítették.

Az egyéb tünetek közé tartozik még az egyensúly- és emlékezetvesztés és a betegség nyomán depresszió és szorongás alakulhat ki – írja egy, a betegek mobilitását javító eszközöket gyártó cég portálja.

A Parkinson-kór bármely életkorban kialakulhat, de leggyakrabban 50 éves és idősebb felnőtteknél fordul elő. Egyelőre nem tudják gyógyítani, de kezelésekkel lehet a tüneteket enyhíteni és egyes eszközök segítenek a betegnek függetlensége megőrzésében. A novemberben bemutatott implantátum is ezek közé tartozik.

Mivel a Parkinson-kór befolyásolja a mozgást és a testtartást, megnő az elesés kockázata. Ezért fontos, hogy megelőző intézkedéseket tegyünk.

A Nature Medicine-ben megjelent úttörő tanulmányban a kutatók egy olyan innovatív neuroprotézist mutattak be, amelyet a Parkinson-kór késői stádiumában lévő betegekre terveztek. Az eszközt először majmokon tesztelték.

A „protézis” az úgynevezett epidurális elektromos stimuláció (EES) révén kapcsolgatja ki-be az izmok mozgatásáért felelős motoneuronokat, tehát valós időben, járás közben küld jeleket a láb eme idegsejtjeinek.

Az eszköz kifejlesztése azért is nagy hír, mert a késői stádiumban lévő Parkinson-kór gyakran vezet olyan súlyos mobilitási nehézségekhez, amelyeket már nem lehet kezelni a jelenlegi terápiákkal. Ezért volt a tudósok célja, hogy egy olyan protézist hozzanak létre, amely előidézi a gerinc úgynevezett lumboszakrális részének járás közbeni aktiválását. Ami sikerült is: a neuroprotézis továbbá csökkentette a járási nehézségeket, helyreállította a láb motoneuronjainak természetes aktivációját, javította a testtartást és csökkentette a gerinc görbületét járás közben.

A spinal cord #neuroprosthesis targeting leg motor neurons in real-time improves walking and reduces freezing of #gait in nonhuman primate models and in one individual with advanced #Parkinson ’s disease. @_Neurorestore @EdMoraud @gcourtine https://t.co/jfBNOYAB7G

Az eszközzel jelentősen javult a vizsgált Parkinson-kóros betegek életminősége. Például további segítség nélkül, több kilométeres sétákat tudtak tenni – ezt értékelte igazán a bordeaux-i Marc Gauthier is. A kísérleti eremények javulást jeleztek az állóképesség és az egyensúlyérzék terén, derült ki a Nature Medicine-ben megjelent kutatásból.

Az implantátumot tervező cég vezérigazgatója elmondta, hogy bár az eszköz hasonlít a beültethető defibrillátorokhoz és a fájdalomcsillapításra használt eszközökhöz, teljesen egyedi és adaptív módon célozza meg a gerincvelőt.

"Kinézetre hasonlít más eszközökhöz, de olyan terápiát kínál, amely ma még nem létezik" – mondta.

Courtine professzor csapata közben azt tervezi, hogy jövőre hat új betegen végez klinikai teszteket.

"Ha ezzel a terápiával az emberek nagyobb önbizalmat szereznek, és önállóan tudnak sétálni, jobb szociális interakciókat tudnak folytatni, és több dolgot tudnak csinálni, az óriási pluszt jelent a mindennapi tevékenységeik és az életminőségük szempontjából" – mondta Jocelyne Bloch, a Gauthier műtétjét végző idegsebész.

Step into the future of #human potential in the #WFNS2023 plenary session with Grégoire Courtine and Jocelyne Bloch as they discuss Implantable #Technologies to Regulate #Neurological Functions!@_NeuroRestore @Neuro_X_EPFL @gcourtine pic.twitter.com/wPSW7Sb4eM