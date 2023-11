Maurizio Cattelan konceptuális olasz művész „alkotását” – amely valójában egy aranyozott WC-csésze, ülőke és a hozzátartozó csövek – soha nem találták meg. Viszont horogra került négy férfi, akit az eset után négy évvel, idén november 28-án állítanak egy oxfordi bíróság elé.

Az arany wc-t 2019-ben mutatták be Marlborough hercegének palotájában, ahol Winston Churchill is született. A későbbi miniszterelnök gyakran visszatért a pazar birtok által körbevett épületegyüttesbe, amely ma is családja tulajdonában van.

A 18-karátos aranyból készült alkotást előzőleg – 2016 – ban a New York-i Guggenheim múzeumban állították ki, ahol 100 ezer ember volt rá kíváncsi.

Ezután tárták az érdeklődők (és szükségüket érzők) elé a múzeumként is funkcionáló angliai birtokon – teljesen üzemképes állapotban - a Churchill szülőszobájával szembeni helyiségben.

