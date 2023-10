Alekszandr Dugin orosz nacionalista filozófus és az Ukrajna elleni háború támogatója régóta szálka az ukrán vezetés – és az Egyesült Államok – szemében is. Így nem csoda, hogy az életére törtek, de a tavaly augusztusi merényletben 29 éves lánya, Darja Dugina vesztette az életét – mivel egy eseményről hazatartva autót cserélt az apjával.

Hetekkel korábban egy anya és 12 éves lánya Észtországból Oroszországba hajtott egy "telepakolt" autóban, amelyben egy macskahordozó is volt. A Washington Post szerint ebben a boxban lévő rejtett rekeszben voltak annak a pokolgépnek a részei, amely Duginával végzett. Az amerikai lap ezt az akciót ismerő, meg nem nevezett biztonsági tisztviselőkre hivatkozva írta.

A szerkezet részeit becsempésző nő ugyanabban a lakóparkban bérelt lakást, mint Dugina, és megfigyelte őt a művelet előtt – állították orosz tisztviselők.

Az amerikai lap cikkét maga Dugin is kiposztolta az X-re.

Oroszország napokon belül azzal vádolta meg az ukrán biztonsági szolgálatokat, hogy ők állnak a merénylet mögött, de Kijev ezt tagadta.

Az amerikai hírszerzés azonban ugyanerre a következtetésre jutott. A tisztviselők tavaly a The New York Timesnak elmondták, hogy emiatt elmarasztalták Ukrajnát.

A Washington Post a múlt héten meg nem nevezett jelenlegi és volt amerikai és ukrán tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajna belbiztonsági szolgálata, az SZBU áll a támadás mögött.

- áll a jelentésben.

A küldetésekben olyan ukrán csapatok vettek részt, amelyeket „a CIA-val szoros partnerségben állítottak fel, képeztek ki és szereltek fel”- jelentette a Post, hozzátéve, hogy a CIA és az ukrán biztonsági szolgálatok közötti partnerség mértékét - amely 2015-re nyúlik vissza - korábban nem hozták nyilvánosságra.

A lap szerint azonban egyre nagyobb az aggodalom az SZBU és annak katonai ága, a GUR által az elmúlt hónapokban végrehajtott „tucatnyi” merénylet miatt.

Ezek közé tartozik egy orosz tengeralattjáró parancsnokának agyonlövése, (akit egy parkban, kocogás közben öltek meg), egy militáns blogger elleni, kávéházi merénylet és egy lázadó parancsnok likvidálása. (Őt akkor ölték meg, amikor egy nő, aki nemi erőszakkal vádolta meg, bombát helyezett el mellette).

Amerikai tisztviselők vehemensen elutasították, hogy Washington részt vett volna az akciókban és a Postnak azt mondták, hogy a CIA-nek nincs köze az ukrán ügynökségek által végrehajtott merényletekhez.

A gyilkosságok miatt azonban felmerült a CIA bűnrészessége - írta az amerikai lap.

Egy amerikai tisztviselő ezt azzal próbálta hárítani, hogy azt mondta a Postnak: az SZBU-val fenntartott együttműködésben „a hangsúly inkább a biztonságos kommunikáción és a mesterségbeli tudás (megosztásán)", valamint az Oroszországon belüli új hírszerzési források felderítésén van, mintsem azon, hogy „így kell felrobbantani egy polgármestert”.

????? Over the past 20 months, the SBU and the Main Intelligence Directorate have “committed dozens of murders” of #Russian supporters~ #TheWashingtonPost



Among the dead are Daria Dugina , ex-commander of the?? submarine Stanislav Rzhitsky & military correspondent Tatarsky. pic.twitter.com/5FEvCrslGb