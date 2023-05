Újabb nemet kapott Volodimir Zelenszkij, ezúttal Nagy-Britanniában

Az orosz invázió kezdete óta rendszeresen bejelentkezik videohívásban a különböző nemzetközi fórumokra a már jól ismert keki pólóját viselő Zelenszkij.

Ezúttal azonban nem tűnik fel a nagyképernyőn, mert a nemzetközi tévés cégek szövetsége szerint beszéde „átpolitizálná az eseményt” – írta a brit Telegraph. Mindez annak ellenére történik, hogy nehéz azt képzelni, hogy nem Ukrajna az idei döntő főszereplője – Liverpoolt ukrán zászlókkal dekorálták ki és az eseménynek több ukrán résztvevője is van.

Az Európai Műsorsugárzó Unió, az EBU, amely 112 tagszervezetet foglal magában és amely az esemény egyik fő szervezője azonban nemet mondott az ukrán elnöknek. Közleménye szerint Zelenszkij céljai „támogatást érdemelnek”, de „sajnos” szembemennek a szabályokkal.

"Az Eurovíziós Dalfesztivál olyan nemzetközi szórakoztató műsor, amelyet már létrehozása óta érvényes szigorú szabályok és elvek alapján rendeznek meg. Ezek szerint a verseny egyik sarokköve a rendezvény politikamentes jellege" - mondta az EBU szóvivője.

– tette hozzá.

Tavaly a döntőt az ukrán Kalush Zenekar nyerte és a Telegraph megjegyzi: az idei versenyen tizenegy ukrán művész lép fel, a döntő vendégei közt lesz továbbá 3000 ukrán menekült.

Az idei ukrán fő attrackió, a Tvorcsi egyik fellépése:

Ukraine's awesome TVORCHI bringing their Heart of Steel to Liverpool - you'll see their full performance on Saturday! ? ?? #Eurovision



Watch the full performance on Eurovision YouTube! pic.twitter.com/LOwlt9bsZl — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2023