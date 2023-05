Az oroszok az ellentámadás átgondolására késztethetik az ukránokat

Március 24-én egy új orosz fegyver debütált az ukrajnai háborúban. A légifölény megszerzésére eddig képtelen orosz légierő fejlett, Szu-35-ös gépei bombatámadásokat intéztek a Harkivtól északra, az orosz határ közelében fekvő Szumi körzetben. Ez volt az első, széleskörben említett eset, amikor nagyszámú, úgynevezett siklóbombát vetettek be – amelyeket Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője „különösen nagy fenyegetésnek” nevezett.

A 11 siklóbomba ledobása az oroszok válasza volt arra, hogy fogytán vannak a cirkálórakétáknak és harci gépeik félnek az ukrán légvédelem célkeresztjébe kerülni. Egyébként ilyen bombát „ejtett le” tévedésből az orosz Belgorodra egy harci gép. Egyes híradások szerint a május 8-i légitámadások során is sok siklóbombát vetettek be ukrán célpontok ellen.

❗️UMPK (gliding and correction) modules have been developed for the FAB-250 bombs



TASS, citing a source in the defense industry.



More info ⬇️https://t.co/Ye8tWAnyMN pic.twitter.com/x2ZbBljrZ2 — Tony (@Cyberspec1) May 3, 2023