Megkapta Ukrajna a szlovák légvédelmi rendszert és négy MiG-et

A tárgyaláson az ukrán gabonaexportról és a szlovák cégek Ukrajna újjáépítésében való esetleges részvételéről is szó esett. A kormányfő vonattal utazott az ukrán fővárosba, ahová vele tartott védelmi minisztere is, aki elárulta, hogy már Ukrajnában van a Kub légvédelmi rendszer és négy MiG-29-es vadászgép is.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij megköszönte Szlovákiának azt a segítséget, amit Kijev eddig Pozsonytól kapott. Hozzátette, belátja, hogy a szlovák kormány helyzete nem könnyű. Eduard Heger ügyvezető miniszterelnök az ukrajnai gabonaexport témáját felhozva kifejtette,

közös megoldást kell találni arra, hogy az európai piac helyett az ukrán gabona az afrikaira kerüljön, elkerülve ezáltal a helyi gazdák diszkriminálását.

Az ukrán elnök erre úgy reagált, hogy beszélni fog az üzletemberekkel, hogy ne éljenek vissza a helyzettel.

Zelenszkij ugyanakkor Szlovákia segítségét kérte néhány lerombolt ukrajnai város újjáépítésében, mely során például iskolák vagy kórházak helyreállítása jöhetne szóba. Ezzel összefüggésben kijelentette, hogy Ukrajna szívesen venné szlovák vállalatok szerepvállalását. A beszélgetés során a szlovák miniszterelnök és az ukrán államfő a dezinformáció és az orosz propaganda szlovákiai befolyásának kérdésére is kitért.

A kijevi úton Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter is a kormányfővel tartott, aki úgy tájékoztatott, hogy már Ukrajnában van a Kub légvédelmi rendszer egy része, és négy MiG-29-es vadászgép, amelyeket az ukrán pilóták egy hete vettek át, és fokozatosan újabb MiG-ek érkeznek Ukrajnába.

Szlovákia összesen 13 vadászrepülőgépet ad Ukrajnának.

Naď elmondta, hogy Szlovákia lehetőségei már korlátozottak az Ukrajnának nyújtott katonai segítség terén, de hangsúlyozta, az ország kulcsszerepet játszhat az Ukrajnába szállítandó lőszerek gyártásában.

Thierry Breton, a belső piacért felelős uniós biztos múlt heti szlovákiai látogatása alkalmával közölte, konkrét intézkedéseket tesznek, hogy Szlovákiában akár meg is duplázhassák a 155 mm-es lőszerek gyártását. A Szlovákiában gyártott lőszerek nagy részét Ukrajna veszi át, vagy más országok, amelyek aztán Ukrajnába küldik azokat. Jaroslav Naď úgy fogalmazott, kíváncsi, milyen tapasztalatai lesznek Ukrajnának a szlovák fegyverrendszerekkel: a Zuzana önjáró lövegekkel, amelyeket Ukrajna megvásárolt, valamint az ajándékba adott MiG-29-es vadászgépekkel és az S-300-as légvédelmi rendszerrel.

Szlovákia emellett megosztja Ukrajnával az EU- és a NATO-csatlakozási folyamat során szerzett védelmi tapasztalatait.

A megbízott miniszter hangsúlyozta továbbá, hogy Szlovákia kulcsszerepet játszik az Ukrajnának nyújtott segítségben, emellett fontos szerepet tölt be a nyugatról érkező segélyek szállításában. Rámutatott, hogy Szlovákia példát mutat más országok számára azzal, hogy elsőként szállított légvédelmi rendszert Ukrajnának. „Ezért is figyel oda arra Ukrajna intenzíven, hogy mi történik nálunk, és sokszor tájékoztatnak bennünket arról is, hogy szélsőséges csoportok vagy politikai pártok hogyan kötődnek Oroszországhoz” – mondta Jaroslav Naď.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko