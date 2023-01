A Covid alatt nem volt akkora a gyógyszerhiány Szlovákiában, mint most

Szlovákiában jelenleg nagyobb a gyógyszerhiány, mint a járvány idején – állítja az ország legnagyobb internetes gyógyszertára, a MojaLekáreň.sk. Amíg a koronavírus-járvány alatt kevés gyógyszerből volt rövid ideig hiány, most sok gyógyszer nincs a polcokon.

Az egészségügyi minisztérium szerint rendkívüli a helyzet, de egyelőre nem kritikus. "A probléma nagy és hosszan tartó. Régóta hiányoznak az érrendszeri megbetegedésekre való gyógyszerek, antibiotikumos szemkenőcsök felnőttek és gyermekek részére, gyulladáscsökkentő készítmények, a száraz köhögésre pedig jelenleg nincs semmi a gyógyszerpiacon" – vázolta fel az aktuális helyzetet Zuzana Ambrušová érsekújvári gyógyszerész.

A magas vérnyomás ellen használt gyógyszerekből is hiány van.

A parameter.sk hírportál szerint több esetben is előfordult, hogy a páciensnek újra meg kellett látogatnia az orvosát, hogy írjon fel új gyógyszert, mivel a régi épp nem volt kapható. A Markíza televízió által megszólaltatott paciensek is találkoztak már hasonló esettel. "Két járást is bejártunk a fiamnak kiírt antibiotikumot keresve, mire a harmadik helyen sikerült beszereznünk a gyógyszert" – mondta egy anyuka.

A szaktárca szerint több tényező is hatással volt a kialakult gyógyszerhiányra, ezek egyike a nyersanyaghiány. Egyrészt a gyógyszercsomagoláshoz használt alumínium, papír és fólia is hiánycikknek számít. Másrészt a gyógyszerek többsége Kínában és Indiában készül, a gyártóknak pedig az elmúlt években jelentősen megnövekedtek a szállítási költségeik. Ez vezetett az ellátás akadozásához, amely az unió szinte összes országára hatással van. A rendszer úgy működik, hogy a gyártók először a legnagyobb piacokra – Franciaországba, Németországba, Spanyolországba, Olaszországba – juttatják el a készítményeiket, és csak ezután jönnek az olyan kisebb piacok, mint például a szlovák.

A minisztérium szerint a rendkívüli helyzetre maguk a gyógyszertárak jelenthetnék a megoldást.

A patikák némelyike ugyanis képes arra, hogy a hiánycikknek számító gyógyszereket helyben elkészítse, ehhez azonban az államnak lazítania kéne a szabályokon. A feladatra alkalmas gyógyszertárból ráadásul kevés van az országban, igaz, a kritikus helyzetekben ez is nagy segítség lehet.

A patikusok szerint csak azt a gyógyszert állíthatják elő helyben, amit receptre írnak fel az orvosok.

A Szlovák Gyógyszerészkamara szerint a problémát az előállítással járó költségek jelentik. "A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden egyes előállított készítményen a gyógyszertár csak pénzt veszít" – mondta Ondrej Sukeľ, a gyógyszerészkamara elnöke. Azt javasolja, hogy az előállított készítmények árazásánál az egészségügyi minisztérium vegye figyelembe az inflációt is.

