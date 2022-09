A rezsiszámlák befagyasztásával kezdhet az új brit miniszterelnök, nem mindenki boldog

A frissen hatalomra került Liz Truss kampányában vonakodott attól, hogy szociális segélyeket ígérjen a lassan több mint háromszorosára ugrott fűtési számlák miatt dühös briteknek. Kiszivárgott anyagok szerint viszont arra készül, hogy két évre – ha nem is csökkenti, de – befagyasztja a háztartási energiatarifákat.

Kérdés, mennyire lesz népszerű az intézkedés a fogyasztók körében – akik közül sokan sztrájkoltak és sztrájkolnak az év során, mert fizetésük egy részét felfalja az infláció.

Akik nem ugrálnak a boldogságtól, azok a közgazdászok, a befektetők és az üzleti világ.

„Korlátlan teher Nagy-Britanniának, amely felett elveszíthetik az ellenőrzést” – így jellemzete az elképzelésről kiszivárgott dokumentumot a Bloomberg. A hírügynökség a lépés körülbelül 230 milliárd eurónak megfelelő összegbe kerülhet a brit adófizetők számára a következő másfél évben.

Truss gyakorlatilag arra tesz ígéretet, hogy bárhol változzon az energiahordozók világpiaci árai (amelyek egyhamar nem valószínű, hogy esni kezdenének), a londoni kormány fizet, mint a katonatiszt, és a saját – pontosabban a köz zsebéből – állja a „rezsifagyasztási szint” feletti részt.

Mindez azért lényeges, mert közben adócsökkentéseket ígért be, azaz azt, hogy az államkassza bevételektől esik el. Truss elképzelése az, hogy a csökkentések viszont felpörgetik a gazdaságot és így folynak majd be a szükséges adóbevételek.

A „rezsifagyasztás” nem tűnik tarthatónak a most következő tél után – közölte a Bloomberggel Josh Buckland volt brit kormánytanácsadó, a Flint Global nevű cég energetikai szakértője. „A kormány egy sor pénzügyi kihívással néz szembe, nem prudens pénzügyi magatartás ilyet vállalni, amikor éveken át magasak maradhatnak az energiaárak" – mondta.

A Bloomberg elemzői azonban nemcsak károgtak, hanem felvázolták azt is, mi lehet, ha bejönne Liz Truss számítása: az infláció nem nőne tovább, egy éven belül „célkeresztbe kerülne” a Bank of England évi 2 százaéékos inflációs célkitűzése, elkerülnék a britek a recessziót és enyhülne a nyomás, hogy a Bank of England 75 bázisponttal emelje a kamatlábat szeptemberben. Viszont később túlmelegedhetne a gazdaság, ami miatt tartósan maradnának a mostani, magasabb kamatlábak.

Martin Lewis, az átlagpolgárok számára ikonikus státusszal rendelkező pénzügyi guru üdvözölte az ötletet, ami „sokakat kisegítene”, de megemlítette: azokat nem, akik Truss esetleges intézkedése előtt már lefixáltatták a szolgáltatóikkal a tarifáikat – arra számítva, hogy a most várható ársapkánál drágább lesz az energia. „Ha ön az elmúlt 14 napban fixálta le a tarifát, még felmondhatja az alkut” – írta a fogyasztóknak a Twitteren.

