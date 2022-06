Moszkva nyíltan megfenyegette Litvániát a kalinyingrádi blokád miatt

Litvánia megtiltotta Oroszországnak, hogy egyes árukat vasúton szállítson a Balti-tengeri kalinyingrádi körzetébe. Az Immanuel Kant német filozófus szülővárosát, az egykori Königsberget körülvevő terület közel 500 kilométerre nyugatra fekszik az orosz határtól.

A náci Németországtól elhódított régió stratégiai fontosságú Moszkva számára, mert a Balti-tengeri flotta otthona. Viszont

a terület két NATO-tagállam, Litvánia és Lengyelország közé ékelődött, és ellátása nagyban függ a Litvánián keresztül történő vasúti szállítástól.

A litván vezetés most közölte, hogy csak az Ukrajna megtámadása után bevezetett Moszkva-ellenes szankcióknak tesz eleget. Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter úgy fogalmazott: „Litvánia nem csinál semmit, június 17-én életbe léptek az EU-szankciók.”

Nyikolaj Patrusev, az orosz Biztonsági Tanács titkára viszont a területre látogatva „ellenséges cselekedetnek” minősítette az úgynevezett blokádot, amelyet „Litvánia a Nyugat nyomására léptetett életbe, a nemzetközi jogot megsértve”.

„A közeljövőben megfelelő válaszlépésekre számíthat, amelyeknek negatív hatásuk lesz a litván lakosságra” – mondta Patrusev, nem részletezve fenyegetését. Kedden Moszkvában a külügyminisztériumba kérették az Európai Unió ottani nagykövetét.

Egyértelmű, hogy nincs blokád,

mondta később Markus Ederer nagykövet, és ezt ismételte meg Ingrida Simonyte litván miniszterelnök is, aki azt mondta: csak az unió által szankcionált termékek áthaladását tiltják meg a területükön. A háromoldalú tranzitegyezmény továbbra is él, és továbbra is át lehet szállítani a nem szankcionált árukat – fejtegette.

Ami viszont nem mehet, az például az öntöttvas, acél, a sugárhajtóművek üzemanyaga, a kerozin, a légi és űrkutatási ágazathoz kapcsolódó termékek. Továbbá a szén és az építőanyagok – összesen 66 oldalon felsorolt 23 tétel.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyon megnehezítik a kalinyingrádiak számára a légi közlekedést, miközben az orosz gépek már így is kerülőúton tudtak csak az európai légtérhasználati tilalmak miatt eljutni az orosz légtérbe – a szokásosnál több üzemanyagot elégetve.

A kalinyingrádi kormányzó szerint a vasúton küldött áruk felét blokkolhatják az intézkedések.

Erik Mamer brüsszeli EU-szóvivő szerint viszont a litvánok helyesen interpretálják az Oroszország elleni uniós szankciókat.

A kérdés, hogy mit tehet Moszkva Litvánia ellen, amikor a kis ország számára védelmet ad NATO-tagsága. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő azzal kerülte el a beismerést, hogy nem sokat, hogy közölte: „ez egy példa nélküli lépés, ez mindennek a megsértése. A helyzet nagyon komoly és nagyon mély elemzésre van szükség, mielőtt a bármilyen választ adnánk.”

Oroszország ugyanakkor korábban atomtöltet hordozására alkalmas Iszkander rakétákat telepített a körzetbe.

Nyitóképünkön Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter a cseh hivatali partnerével, Jan Lipavskyval közösen tartott sajtóértekezleten Prágában 2022. március 17-én.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek