Az Ukrajnának adott légvédelmi rakéták miatt támadják a szlovák kormányfőt

„Nem semmisítették meg azt az S-300-as légvédelmi elhárító rendszert, amit Szlovákia adott át Ukrajnának” – írta a közösségi hálón Eduard Heger szlovák kormányfő, a terjedő álhírekre reagálva. A miniszterelnök szerint az oroszok igaztalanul terjesztik, hogy megsemmisítették a Szlovákia által átadott S-300-as légvédelmi elhárító rendszert.

„Az oroszok hazugságokat terjesztenek arról, hogy megsemmisítették a Szlovákia által Ukrajnának átadott S-300-as légvédelmi elhárító rendszert. Szeretnék figyelmeztetni, hogy ezek hamis információk, és a hozzá csatolt képek és videófelvételek régebben készültek” – közölte a szlovák kormányfő. Azt is leszögezte, Ukrajna hivatalosan megerősítette, hogy álhírről van szó.

Eduard Heger múlt pénteken Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közösen látogatott el Kijevbe, a szlovák miniszterelnök pedig ekkor jelentette be a S-300-as légvédelmi rendszer átadását. Hangsúlyozta, ez nem azt jelenti, hogy Szlovákia az ukrajnai fegyveres konfliktus résztvevőjévé vált volna. Leszögezte, hogy Szlovákia védelme továbbra is biztosított, és a következő napokban tovább erősítik a szövetségesektől kapott kiegészítő rakétavédelmi rendszerrel.

Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter arról tájékoztatott, hogy a Patriot rendszer negyedik ütege ezen a héten érkezik meg Szlovákiába az amerikaiaktól. A már Szlovákiában levő két német és egy holland Patriot rakétaüteget fogja kiegészíteni. Az egyes ütegeket úgy helyezik el, hogy lefedjék Szlovákia egész területét, és addig maradnak a helyükön, amíg szükséges.

Ivan Korčok, Szlovákia külügyminisztere is azt mondta,

szó sincs arról, hogy az S-300-as átadásával Szlovákia meggyengítette volna saját légvédelmét,

mert az elmúlt napokban egy sokkal kifinomultabb légvédelmi rendszert szerzett be az ország. A diplomáciai vezető megjegyezte, hogy Szlovákia ezzel végérvényesen megszabadult az orosz légvédelmi berendezéseitől, és ez a függőség az agresszív orosz politika miatt már egyébként is tarthatatlan volt.

„Az S-300-as védelmi rendszer, ellentétben az orosz fegyverekkel, senki nem fenyeget. Oroszország hagyja abba a háborút, és akkor egyáltalán nem lesz téma az S-300” – írta közösségi oldalán Ivan Korčok külügyminiszter.

Joe Biden köszönetet mondott a szlovák kormánynak azért, hogy átadta Ukrajnának az S-300-as légvédelmi rendszert. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az átadást az is lehetővé tette, hogy Washington Patriot rakétarendszert telepít Szlovákiába, továbbra is szavatolva az ország biztonságát. A Patriot rendszer Szlovákiába telepítését korábban megerősítette Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter is.

Más véleményen van azonban Robert Fico korábbi háromszoros miniszterelnök, az ellenzéki Smer párt elnöke, aki úgy véli, hogy a kormány belerángatja Szlovákiát a háborúba.

„A több milliós S-300-as légvédelmi rendszer elajándékozása Ukrajnának olyan háborús cselekmény, amelynek beláthatatlan következményei lehetnek Szlovákiára nézve” – tette közzé Fico a közösségi hálón. Szerinte az S-300-as rendszer a szlovákiai atomerőműveket és ipari központokat védte, és hatékonyabb és pontosabb, mint a Patriot légvédelmi rendszer.

Robert Fico ezen a héten bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Kenzo Tribouillard