Veszélyben a szlovákiai síszezon

Az Idegenforgalmi Szövetség szerint a kormány által meghozott óvintézkedések egyáltalán nincsenek tekintettel a beoltott személyekre. A szövetség állítja, a Heger-kabinet korábban azt ígérte, hogy az új Covid-automata az oltottak számára egyenlő lesz a szabadsággal, viszont a fekete járásokban már nem jutnak semmiféle előnyhöz.

Marek Harbuľák, a szövetség elnöke elsősorban arra figyelmeztetett, hogy az ígéretek ellenére hamarosan 2,5 millió szlovák állampolgár nem veheti majd igénybe Szlovákiában a turisztikai szolgáltatásokat az idei téli szezonban, hiszen e héttől az ország nagy része fekete színre vált. „Négy olyan alapvető szolgáltatást említek meg, melyre a turisták igényt tartanak, ezek pedig a szállás, az étkezés, a wellness és a síelés. Csehországban, Lengyelországban, Ausztriában és Magyarországon ezek a szolgáltatások minden beoltott személy számára elérhetőek bármilyen jelentősebb korlátozás nélkül. Sajnálatos módon a szlovákiai helyzet teljesen más” – magyarázta Harbuľák, hogy az ígért szabadságot és a turisztikai szolgáltatásokat a szlovák állampolgárok kihasználhatják a szomszédos országokban, miközben a jelenleg érvényben lévő intézkedések már a második hazai téli turisztikai szezont veszélyeztetik.

A Szlovák Idegenforgalmi Szövetség szerint a gasztronómiai és a turisztikai szektorban tevékenykedő vállalkozók megélhetése egyre nagyobb veszélyben van, így abban bíznak, hogy a kormány az elkövetkezendő napokban módosítja a Covid-automatát. A turizmusból és vendéglátásból élő vállalkozók abban bíznak, hogy az illetékesek nemcsak módosítják a szabályokat, hanem érthetően kommunikálják majd a változásokat. Ellenkező esetben már a második téli szezonról kell lemondaniuk. „Míg nyáron a belföldi nyaralók megmentették az idegenforgalmat, télen megtörténhet, hogy a kevés szlovákiai síelni vágyó is külföldre megy” – ismertette aggályait Darina Bartková, a Liptói Regionális Turisztikai Szervezet igazgatónője. Az Idegenforgalmi Szövetség úgy gondolja, a beoltott személyek előnyben részesítése nem csupán a gazdaságot lendítheti fel, hanem a lakosokat is motiválhatja az oltás felvételére.

A Szlovák Közlekedési és Építésügyi Minisztérium eddig több mint 120 millió eurót fizetett ki a támogatást kérő, több mint 14 ezer idegenforgalmi és vendéglátóipari cégnek és vállalkozónak. A támogatás továbbra is igényelhető. A tárca jelenleg azt elemzi, hogyan segítsen ősszel a koronavírusjárvány idején a vállalkozóknak. Továbbra is érvényes, hogy csak visszamenőlegesen lehet igényelni ezeket a támogatásokat. A tárca idegenforgalmi osztályán bővítették a személyi állományt is, a lehető leggyorsabb ügyintézés érdekében, és folyamatosan tárgyalnak az egyes körzetek idegenforgalmi hivatalaival, a vállalkozókkal, ami által jobban megismerik az egyes régiókat, és minden segítségnyújtási lehetőséget mérlegelnek.

Nyitókép: Pixabay.com