Zuzana Eliášová, a szlovák egészségügyi minisztérium szóvivője elmondta, ha most kell valakinek kiutaznia valamelyik engedélyezett országba, az illetőt arra kérik, hogy a háziorvosától kérje az oltásról szóló igazolást a nemzetközi oltási igazolványba. A szlovák állampolgárok már nyaralási célból is utazhatnak külföldre, sokan ezért elkezdték tervezni a nyaralásukat, annak ellenére, hogy továbbra is várni kell a digitális zöld igazolványra, amely tanúsítja, hogy a turistát beoltották koronavírus ellen. Többen azonban leleményesek voltak, és beszerezték a nemzetközi oltási igazolványt.

A problémát azonban az jelenti, hogy ebből a könyvecskéből hiányzik a körbélyegző, azt pedig az oltópontokon nem adnak. Így sorra megteltek a háziorvosi rendelők. A szlovák egészségügyi minisztérium állítja, hogy intenzíven dolgozik egy egységes nyomtatvány kiállításán, amely nemzetközileg elfogadott dokumentum lesz.

A koronavírus elleni védőoltásokról szóló igazolás nem elegendő a kiutazáshoz.

Egyes országok ezért kétoldalú megállapodást kötöttek az állampolgárok kiutazásának megkönnyítésére, Szlovákia azonban nem szerepel köztük. „Nincs egységes nemzeti oltási igazolványunk. Elmondom egyszerűen: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Ausztria kölcsönösen elismerik egymás igazolványát, mivel egységes igazolványt adnak ki” – mondta Richard Raši ellenzéki képviselő, a Hlas párt tagja.

Gyimesi György, a kormánypárti OĽaNO magyar képviselője szerint a koronavírus védőoltást igazoló betétlapot adhat ki Szlovákia, amely a kétoldalú megállapodás részét képezi majd. A képviselő szerint a gyakorlatban ez úgy működne, hogy a határrendészet megkapná az igazolási mintát, a Magyarországra utazók pedig bemutatnák az oltást igazoló betétlapot.

A beoltottak az oltási igazolvány kiadásán kívül azt is kérik, hogy a tisztviselők a nemzetközi oltási könyvben is tüntessék fel, és körbélyegzővel igazolják a koronavírus oltást. Amíg azonban az Európai Unió nem vezeti be a digitális zöldigazolványt, a kiutazók használhatnák a nemzetközi oltási könyvet, amely a papírboltokban is beszerezhető. A könyv alkotója, Ivan Bakoš infektológus azonban arra figyelmeztet, hogy az oltásról szóló igazolás kiadása feltételekhez kötött. „Az igazolást körbélyegző hitelesíti, és ezzel csak az arra kijelölt védőoltási központok rendelkeznek” – mondta az infektológus, hozzátéve, hogy ilyen típusú igazolást az orvos csak a második védőoltás beadása után állíthat ki.

Nyitókép: YouTube/Hírek.sk