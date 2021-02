Gyötrelmesen zajlik Szlovákia belpolitikájának megtisztulási folyamata

Vihar, Tisztítótűz, Júdás, Isten malmai – ha arra gondol a kedves Olvasó, hogy ezek a legújabb hollywoodi akciófilmcímek, akkor téved. Ezek az elnevezések ugyanis Szlovákiában a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a NAKA által végrehajtott tisztogatás fedőnevei.

Akcióból a szlovák rendőrségnél volt az elmúlt évben jó pár, a rajtaütések során pedig magas rangú rendőrségi, titkosszolgálati tisztségviselők, államtitkárok, ügyészek, politikai befolyással bíró személyek akadtak a rendőrség horgára. A bűnlajstrom a legtöbb esetben ugyanaz:

korrupció,

hatalommal való jogtalan visszaélés,

gazdasági bűnszervezet alapítása és fenntartása,

közbeszerzési eljárás manipulálása.

A NAKA nyomozói a múlt héten is lecsaptak, ezúttal Vámszedő fedőnévre keresztelték a rendőrségi razziát, amely során kilenc személyt vettek őrizetbe. Köztük František Imreczét, aki Robert Fico kormánya alatt a Pénzügyi Igazgatóság vezetője volt. Őt e héten hétfőn vizsgálati fogságba is helyezték. A bíróság azzal indokolta a döntést, hogy a terhelt esetében fennáll a tanúk befolyásolásának veszélye. A nyomozók szerint Imrecze egy sokmillió eurós informatikai pályázatot írt ki egy konkrét vállalat számára, melynek hátterében egy barátja, Michal Suchoba vállalkozó, illetve a Robert Fico exkormányfő pártjához, a Smerhez köthető oligarcha, Jozef Brhel áll. Sajtóinformációk szerint az államnak 42 millió euró kára keletkezhetett az ügyletből, az erről szóló szerződést titkosították. Az őrizetbe vett személyek között van Milan Grega, a Pénzügyi Hatóság IT-osztályának korábbi igazgatója és a pályázatot elnyerő cég ügyvezetője, Jana Rovčaninová is, valamint Jozef Brhel testéve, Peter Brhel is.

A szóban forgó személyek meggyanúsítása Ľudovít Makónak, a Pénzügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztálya egykori vezetőjének vallomásán alapszik, aki szeptemberi letartóztatása után elkezdett együttműködni a rendőrséggel, az ősz folyamán pedig ennek köszönhetően szabadlábra került.

Makóhoz hasonlóan

Monika Jankovská is beismerő vallomást tett több, általa elkövetett bűncselekmény kapcsán.

Jankovskát a Vihar nevű akció során vette őrizetbe a rendőrség még tavaly márciusban. Korábban, a Smer-kormányzat alatt bíróként, majd igazságügyi államtitkárként dolgozott. Több mint tízhónapnyi fogva tartás után szabadlábra helyezését kérte, de január 22-én, a Speciális Büntetőbíróság elutasította a kérelmét. Vélhetően ez is közrejátszott abban, hogy Jankovská vasárnap

öngyilkosságot kísérelt meg

a besztercebányai börtönben. Túladagolta a gyógyszereit. Ügyvédje szerint az egykori államtitkár egészségi állapota rendkívül rossz. Tettének oka pedig nem az, hogy őrizetben van, hanem, hogy

nem érvényesül a tisztességes eljáráshoz való joga,

mindenki degradálja a vallomását és

nem tekintik beismerésnek, amit mond.

Arra a kérdésre, hogy hány NAKA-razziáról kell-e még tudósítania a szlovák sajtónak, és hány fedőnévvel kell még megismerkednie a nyilvánosságnak, míg teljesen megtisztul a szlovák közélet, egyelőre senki sem tudja a választ.

A legújabb razziát épp szerdán, február 3-án tartották a NAKA nyomozói az ország több pontján. A Drevo – magyarul Fa – névre keresztelt rajtaütés során a pozsonyi Aston Hotelben, a Taper cég székhelyén tartottak rajtaütésszerű ellenőrzést. A cég Peter Žigának, Robert Fico egykori gazdasági miniszterének családi vállalkozása. Michal Slivka, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője nem cáfolta a rajtaütés tényét, de további tájékoztatást még nem adott az ügyben.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila