Betiltják az otthoni pálinkafőzést Szlovákiában

Elzáratná a szeszcsapot a szlovák belügyminisztérium a házi pálinkafőzőkkel, akik 2019 januárja óta törvényes keretek között végezhették otthon a lepárlást. A módosításnak köszönhetően legálissá vált az otthoni pálinkafőzés, azonban korlátozott mennyiségben. Az egyelőre még hatályos jogszabály szerint évente legfeljebb 25 liter 100 százalékos vagy 50 liter 50 százalékos alkoholt lehetett házilag előállítani, és legfeljebb 100 literes lepárló berendezésben. Ha egy háztartásban többen is teljesítették a magánjellegű főzés feltételeit, egy évben akkor is csak 25, illetve 50 liter pálinkát lehetett előállítani, miközben az így előállított termék nem kerülhetett piaci forgalomba.

A pálinkafőzés továbbá adóköteles volt, a vámhivatal szakemberei szigorúan ellenőrizték a teljes folyamatot. Az elmúlt mintegy másfél évben mindössze 2160 euró jövedéki adó érkezett az államkasszába, miközben az adóigazgatási költség ennek az összegnek a többszöröse.

A legális rendszer iránt nem mutatkozott különösebb érdeklődés, mivel a vámhivataloknál ez idáig mindössze 26 magán pálinkafőzőt jegyeztek be.

Ez persze nem azt jelenti, hogy csupán ennyien foglalkoztak otthon pálinkafőzéssel, csak azt, hogy ennyien tették ezt legálisan.

A pénzügyminisztérium szerint egyre valószínűbb az is, hogy a pálinkafőző berendezéseket illegális szeszgyártásra használták. Az adóhatóság szerint megnövekedett azoknak a szeszfőző berendezéseknek az eladása, amelyeket nem európai uniós tagállamokból hoztak be. Ezeket a berendezéseket aztán eladták olyanoknak, akiknek nem Szlovákiában található az állandó lakhelyük, ám a szóban forgó berendezések nagy valószínűsséggel továbbra is az országban maradtak.

A pálinkafőzés legalizálását az akkor még kormányon lévő Híd párt indítványozta. Sólymos László pártelnök szerint a most tervezett intézkedés, vagyis a betiltás hátterében a nagy szeszipari vállalatok állnak, melyek félnek a konkurenciától és attól, hogy a gyárilag előállított szeszből kevesebb kerül a bevásárlókosarakba. „Sajnálom, hogy Eduard Heger pénzügyminiszter engedett a szeszlobbinak“ – jegyezte meg Sólymos, aki szerint a kormány ahelyett, hogy jobb megoldást keresett volna, egyszerűen csak leállítja a projektet, holott kézenfekvő megoldás lehetett volna, ha például eltörli a házi főzet utáni jövedéki adót.

