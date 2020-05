Feszültség a magyar-szlovák határon

Nesze semmi, fogd meg jól – ilyen és ehhez hasonló vélemények tucatjai árasztották el a közösségi oldalakat Igor Matovič szlovák kormányfő hétfői bejelentését követően. A miniszterelnök elmondta, Szlovákia csütörtöktől lehetővé teszi az egynapos külföldi utazásokat. A Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkező szlovák állampolgár mentesül a negatív koronavírus-teszt vagy az állami karantén kötelezettsége alól, amennyiben 24 órán belül visszatér Szlovákiába. Az enyhítés a következő országokba tett látogatásokra vonatkozik: Magyarország, Csehország, Ausztria, Lengyelország, Horvátország, Szlovénia, Németország, Svájc.

A hír hallatán nagyon sok felvidéki magyar családban megörültek, mert

tucatjával vannak az olyan családok, melyeket szétválasztottak a járványellenes intézkedések,

s melynek tagjai több mint két hónapja nem találkoztak személyesen.

Az újralátás öröme azonban gyorsan lankadni kezdett, mikor Matovič bejelentése után egy nappal a szlovák rendőrség is kiadott egy közleményt, melyben arra figyelmezteti az enyhítés kihasználását tervező állampolgárokat, hogy ellenőrizzék a külügyminisztérium honlapján, hogy be lehet-e utazni a célország területére. „Magyarországra például csak azok a szlovák állampolgárok utazhatnak be, akiknek ott van az állandó vagy az átmeneti lakhelyük. Ausztria csak az általános ellenőrzéseket szüntette meg, a továbbiakban szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeznek, az összes többi rendelete hatályban marad” – tájékoztat a szlovák rendőrség.

A családi találkozókra ennek értelmében még továbbra is várni kell.

Ivan Korčok szlovák külügyminiszter kihangsúlyozta, az, hogy Szlovákia engedélyezi állampolgárainak, hogy 24 órára megszorítás nélkül külföldre utazzanak, még nem jelenti azt, hogy beengedik őket az adott országba. Szlovákia egyelőre csak Csehországgal és Ausztriával kezdte meg a részletes tárgyalásokat a határellenőrzések enyhítéséről. A szlovák diplomácia vezetője e két ország külügyminiszterével az ún. slavkovi hármak formátum keretében tartott videokonferenciát.

A külügyi tárcavezető kilátásba helyezte, hogy a következő, határnyitással kapcsolatos videokonferenciára, melyre pénteken vagy legkésőbb jövő héten kerülhet sor, már a magyar külügy képviselőjét is meghívják.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági- és külügyminiszter erre reagálva a Facebookon azt írta „Örülünk az osztrák és szlovák könnyítő intézkedéseknek, a kölcsönösség biztosítására alkalmas döntéseket hamarosan mi is megtárgyaljuk.”

Nyitókép: MTI/Komka Péter