Találgatások és tippek az új királyi sarj nevére

Nem tudni, hogy Meghan és Harry fiúra számított-e, de annyi világos volt: nem akarták előre tudni gyermekük nemét. Most, hogy kiderült, fiuk született, már bizonyosan lekerül a potenciális nevek listájáról a Diana és az Allegra. A fogadóirodák az Arthur, Alexander, Fülöp és Oliver neveket kezdték el emlegetni. Az ifjú szülők ugyanis nem döntötték el előre, hogyan is hívják majd az új királyi sarjat.

Esélyes még az Albert – az eddigi legnépszerűbb angol királyi név -, a James és az Alfréd. Sőt, felkerült a listára a Nagy-Britanniában manapság nem túl népszerű Donald is – 1:1000-hez odds-cal.

Top 5 lehetséges név:

Artúr – 4/1

James – 5/1

Alexander – 5/1

Albert – 10/1

Fülöp – 11/1

Annyit tudni, hogy a királyi baba valószínűleg megkapja a Dumbarton grófja címet és a Mountbatten-Windsor vezetéknevet használja majd, a királynő és férje 1960-as döntése alapján.

"We're both absolutely thrilled."



This is the moment Prince Harry announced that his wife Meghan, the Duchess of Sussex, had given birth to a baby boy ??.



Read more about the new #RoyalBaby here: https://t.co/wddVPOTNQm pic.twitter.com/5B8erqWTLI — Sky News (@SkyNews) 2019. május 6.

Az új királyi családtag világra jöttét maga a boldog és büszke apa, Harry herceg jelentette be a médiának és azt mondta: az anyuka, azaz Meghan Markle és a csecsemő jól vannak, ő büszke a feleségére, és a baba „ennivaló”.

"Fiú lett!" feliratú tábla a windsori Harry herceg söröző előtt. MTI/EPA/Will Oliver

A kisfiú, az angol királyi család lehetséges uralkodói között az első angol-amerikai gyerek, Windsorban született. Hetedik lesz az örökösödési rangsorban. Az Erzsébet királynő ottani kastélyáról híres városban tömegek gyűltek össze az utcákon és pezsgővel ünnepeltek.

The London Eye lights up in red, white and blue in honour of the #royalbaby https://t.co/enK4U9HJOH pic.twitter.com/Kyam5T0fqI — ITV News (@itvnews) 2019. május 6.

Harry herceg azt is elmondta, hogy fia a tervezettnél kicsit később jött a világra, és két nap múlva újabb bejelentéssel szolgál, „hogy mindenki láthassa a babát”.

Rákérdeztek nála, hogy „apás szülés” volt-e a mostani, de kitérő választ adott. Azt viszont elmondta, hogy

nagyon büszke a feleségére, és fel sem tudja fogni, hogy a nők min képesek keresztülmenni.

Közben Londonban, a királyi rezidencia, a Buckingham palota előtt egy bekeretezett értesítőt állítottak ki az királyi gyermek érkezéséről. A palota sajtószolgálata pedig közölte: „a királynő, férje, az edinburgh-i herceg, Károly walesi herceg és felesége, Kamilla, cambridge-i hercegnő és mások boldogan fogadták a hírt”.

Buckingham Palace have released a statement confirming the birth of a son to the Duke and Duchess of Sussex.



The notice has been presented at the palace gates stating the Duchess gave birth at 5.26am on the 6th May 2019. Both Meghan and the #RoyalBaby are doing well. . pic.twitter.com/lIhaLceIh7 — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) 2019. május 6.

Harry bátyja, Vilmos és felesége, Katalin az Instagramon tették közzé reakciójukat és jókívánságaikat. Az utóbbi hónapokban többször lehetett hallani arról, hogy az angol királyi családba beházasodott Meghan nem jön ki jól Katalinnal.

Az újszülött, aki II. Erzsébet királynő nyolcadik dédunokája, azért is különleges, mert automatikusan kettős állampolgár lett, így az Egyesült Államokban is büszkék érkezésére. Meghan édesanyja, Doria Windsorba utazott, hogy a lányával legyen, apja a távolból gratulált. Üdvözletét küldte a Twitteren Michelle Obama volt First Lady is.

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver