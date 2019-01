A magyarok hangját képviselné a szlovák elnökválasztáson az MKP-elnök

Összesen 26 800 aláírást sikerült összegyűjtenie a feltételül szabott 15 ezer helyett Menyhárt Józsefnek, aki miután leadta azokat a pozsonyi törvényhozás iktatójában, hivatalosan is felsorakozott az államfőjelöltek közé.

Az MKP elnöke elmondta, amint a plakátjain olvasható üzenetből is kiderül, a szlovákiai magyarság képviseletéért indult el az államfőválasztáson. Szerinte ugyanis

szükséges, hogy a magyarságnak legyen egy olyan képviselője, aki elmondhatja, nem csupán a nyelvhasználat és a kultúra terén, hanem gazdasági téren is nagy a lemaradás.

„Kell egy hang, aki elmondhatja azokat a gondokat, amelyek a déli régióban élő magyarokat érinti. Ezeket a problémákat, amelyeket ki kell tenni az asztalra. Mi 2010 óta parlamenten kívüli pártként mindig felhívtuk a figyelmet, de azt kell látnunk, hogy jelenleg a kormányban lévő erők – és vannak olyanok, amelyek magyar szavazatokkal jutottak oda – ezt nem teszik meg” – hangsúlyozta Menyhárt.

Azt ugyanakkor elismerte, hogy míg az előző, 2014-es államfőválasztáson Bárdos Gyula volt az egyetlen magyar induló, most két ilyen jelölt is van: Menyhárton kívül Bugár Béla, a Híd elnöke és a szlovák parlament alelnöke is megméreti magát. Menyhárt József azok szavazatára számít, akik hiteles képviselet mellett kívánják letenni a voksukat.

Úgy fogalmazott, legfőbb kihívójának a közönyt tartja, mellyel nem csupán neki, hanem a jelöltek mindegyikének szembe kell néznie. Elmondta, kampányát az emberekkel való személyes találkozókra építi. „Egyre kevésbé hisz választópolgár a politikusnak. Olyan elnököt kell választani, aki nemcsak, hogy megszólítja, hanem felvállalja azt a közösséget, ahonnét jön. Nem csupán egy kormányautó hátsó ülésén elsuhanó ember a tájban, hanem ismeri a mindennapok gondjait” – jegyezte meg.

Az MKP elnöke arra a kérdésre, hogy lát-e reális esélyt a győzelemre, azt válaszolta:

meglátjuk, belevágunk.

A legfrissebb közvélemény-kutatások 1,5 százalékon mérik az MKP elnökjelöltjének támogatottságát. Szlovákiában március 16-án lesz az államfőválasztás, a második forduló március 30-án esedékes. A jelöltekről szóló javaslatokat január 31-ig kell eljuttatni a parlamentbe.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba