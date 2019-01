Szlovákia prioritásként tekint az ukrajnai konfliktus megoldására

Miroslav Lajčáknak az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet soros elnökeként ez volt az első útja az EBESZ konfliktus sújtotta térségeinek egyikébe. Látogatásának első napját rendkívül hasznosnak tartotta, mert – ahogy fogalmazott – nagyon részletes tájékoztatást kapott az EBESZ Ukrajnában működő különleges megfigyelő missziójától.

Today, I travelled to #Ukraine on my first visit as @OSCE Chairperson-in-Office. Directly after my arrival, I received a comprehensive briefing from @OSCE_SMM on their work and the security situation in and around Ukraine. pic.twitter.com/PGW30tuQye

A szlovák külügyminiszter találkozott Stepan Poltorak ukrán védelmi miniszterrel és Vologyimír Hrojszman miniszterelnökkel, ill. a Donyec-medence helyzetének rendezésére létrejött háromoldalú kapcsolattartó csoport ukrán delegációjával is.

Today in #Kiev, I held meetings with my Ukrainian partners and we discussed how to best work together to improve the situation of people most affected by the conflict in and around Ukraine. pic.twitter.com/hkBooPSWgk