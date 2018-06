Élő adásban izzadhatott az orosz politikai elit

A 3. világháborúról, az amerikai védővámokról és még a MeToo-mozgalomról is szót ejtett Vlagyimir Putyin szokásos éves betelefonálós fellépésében. Az orosz elnök a szankciók sújtotta ország gazdasági fejlődéséről is beszélt, elégedetten beszélt az infláció és a befektetések alakulásáról.

#Putin: It is important to simplify the Russian citizenship procedure for refugees from Donetsk and Lugansk people's republics pic.twitter.com/pzFpGav8iI