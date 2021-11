Nő a gyógyszerrezisztens HIV-esetek száma, új terápiák kellenek

A WHO friss kutatása világított rá az aggasztó helyzetre, miközben azt is megállapította, hogy 27,5 millió főre nőtt az antiretrovirális szerekkel kezelt HIV-pozitívok száma – ez évi kétmilliós növekedést jelent. A The Guardian cikke szerint az igazán magas fertőzőttszámmal rendelkező országok közt ötből négyben sikeresen tartják kordában a betegséget ezeknek a gyógyszereknek az alkalmazásával.

A tanulmány ugyanakkor azt is találta, hogy egyre több ország éri el a rezisztencia 10 százalékos küszöbértékét egy gyógyszercsoporttal szemben, ami a WHO szerint alátámasztja az alternatív kezelésre való áttérés szükségességét. A világszervezet ezt már 2019 óta javasolja.

A 10 százalékos küszöbértéket meghaladó rezisztenciát a vizsgált 30 országból 21-ben jelentették.

A jelentés szerint a nem nukleozid reverz transzkriptáz-gátlókról való átállás kiemelten fontos a gyermekek esetében, mivel 10 szubszaharai afrikai országban végzett felmérés szerint az újonnan diagnosztizált csecsemők közel fele gyógyszerrezisztens HIV-fertőzött.

Folyamatos felügyelet kell

A WHO szerint a gyógyszer-rezisztencia szigorú nyomon követése kulcsfontosságú a nagy számú HIV-beteggel rendelkező országokban, hogy továbbra is kontroll alatt tudják tartani a vírust. A WHO szerint az országok 64 százaléka rendelkezik tervekkel a gyógyszer-rezisztencia nyomon követésére és kezelésére.

"A jövőben kiterjesztjük a felügyeletet az új antiretrovirális szerekre, valamint azokra is, amelyeket hosszú hatású szerekként adnak megelőzésre és kezelésre annak érdekében, hogy az antiretrovirális szereket a HIV-vel élő emberek egész életükben kaphassák"

– mondta Meg Doherty, a WHO globális HIV-et, hepatitiszt és szexuális úton terjedő fertőzéseket kezelő programjainak igazgatója. Doherty szerint az egyes országok a felelősek azért, hogy megfigyeljék a rezisztencia kialakulását, illetve megfelelő terápiás megoldásokat biztosítsanak a betegeknek.

Egyre többen tartják kordában a vírust

A jelentés szerint a magas szintű vírusszuppressziót elérő országok száma a 2017-es 33 százalékról 2020 végére 80 százalékra emelkedett, ami a WHO szerint

megakadályozta a HIV-fertőzés terjedését

és az abból fakadó halálozások számát is csökkentett, valamint lelassította a gyógyszer-rezisztencia kialakulását.

Csínján kell bánni az antibiotikumokkal is

A WHO főigazgatója, Tedrosz Gebrejeszusz arra ösztökéli az országokat, hogy a hatékonyság biztosítása érdekében felelősségteljesen alkalmazzák az antimikrobiális terápiát.

"Az antimikrobiális szerek – beleértve az antibiotikumokat, a vírusellenes szereket, a gombaellenes szereket és a parazitaellenes szereket – a modern orvostudomány gerincét alkotják. Az antimikrobiális szerek túlzott és helytelen használata azonban aláássa ezen alapvető gyógyszerek hatékonyságát – mondta. – Mindannyian szerepet játszhatunk az antimikrobiális szerek megőrzésében és a gyógyszer-rezisztencia megelőzésében."

