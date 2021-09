Nagyon jól vizsgázott az ebolaoltás a klinikai teszteken

A Johnson&Johnson Sierra Leonéban tesztelte oltását, amelynek két adagos változatát biztonságosnak és jól tolerálhatónak értékelték a klinikai kísérletben. Az EBOVAC-Salone kutatás eredményeit a Lancet ismertette.

Ez az első teszt, amelyet elvégeztek a 2014-2016-os, nagyon súlyos ebolajárványt követően az országban. Szintén ez az első olyan vakcina, amelyet gyerekeken is tesztelnek - ennek jelentősége abban rejlik, hogy a járványban nagyjából az esetek ötöde 15 év alatti gyerekeknél következett be. A megbetegedés öt év alatti gyermekek körében igen magas halálozási rizikóval jár.

Az emlékeztető is jól teljesít

Az eredmények szerint 21 nappal az oltás második adagjának felvételét követően a kísérlet résztvevőinek 98 százalékánál erős immunválaszt váltott ki a vakcina, mely két éven át megmaradt. A kísérletet 2015-2018 között végezték, az első szakaszban 43 emberen tesztelték a készítmény biztonságosságát.

Ők még 56 nap eltéréssel kapták meg elsőként a Ad26.ZEBOV, majd másodikként a MVA-BN-Filo vakcinát.

Két év elteltével emlékeztető adagként ismét az A26.ZEBOV-ot adták be nekik, ez hét napon belül váltott ki erős immunválaszt.

A második szakaszban 400 felnőttet és 576 gyermeket oltottak be vagy az ebolaoltásokkal, vagy pedig meningococcus elleni oltással, melyet placebo követett az 57. napon.

Sok fiatal életét mentheti meg

A kutatás a London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) és a Sierra Leone-i College of Medicine and Allied Health Sciences együttműködésében valósult meg.

A gyermekgyógyászati tanulmány vezető szerzője, Muhammed Afolabi, az LSHTM adjunktusa elmondta: "Ez a tanulmány fontos előrelépést jelent a gyermekek számára kifejlesztett ebolavírus elleni oltási rend kialakításában, hozzájárul a közegészségügyi felkészültséghez és az ebolajárványok kitörésére való reagáláshoz. A Sierra Leone-i kollégákkal és a helyi közösségekkel együttműködve ez az első közzétett tanulmány, amely ezt a kétadagos vakcinarendszert randomizált, kontrollált vizsgálatban értékeli gyermekek körében. Az eredmények azt mutatják, hogy ez az oltási séma sok fiatal életét megmentheti".

Százezrek kapták már meg

Az Európai Bizottság 2020 júliusában adott forgalomba hozatali engedélyt a vakcinának, amelyből a Johnson & Johnson szerint klinikai vizsgálatokban és oltási kezdeményezésekben több mint 250 ezer ember kapta már meg legalább az első adagot,

200 ezer embert pedig már két adaggal oltottak.

Az ebola emberről emberre testnedvekkel vagy egymás után megérintett tárgyak útján terjed. A betegeket ápolók és az ebola áldozatainak holttesteit eltemetők vannak a megfertőződés legnagyobb veszélyének kitéve. A WHO adatai szerint a közelmúlt kitöréseinél a betegség halálozási aránya 25-90 százalék között mozgott.

Nyitókép: MTI/EPA/Hugh Kinsella Cunningham