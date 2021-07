Itt az ideje meghatározni, hogy mi is az a mesterséges intelligencia

Az Európai Unió már kiadott egy mesterséges intelligenciát szabályozó kódexet, amely jogi pontossággal igyekszik meghatározni az MI fogalmát. Ez a rendelettervezet bizonyos technológiákat, elsődlegesen a gépi tanulás technológiáját tekinti kiindulási pontnak – mondta az InfoRádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének vezetője.

Török Bernát az InfoRádió Paragrafus című magazinműsorában kifejtette: jó pár évvel korábban, amikor elkezdtek a mesterséges intelligenciával társadalmi és szabályozási szinten foglalkozni, akkor még csak nagyon általános fogalmakat tudtak használni, úgy mint ember módjára viselkedő vagy ember módjára döntéseket hozó technológia. Tehát általánosságok szintjén volt utalás a mesterséges intelligenciára.

Ahogy azonban fejlődik a technológia, és egyre több alkalmazási módja látszik, már konkrétumokról is lehet beszélni. Megjelent az Európa Unió mesterséges intelligenciát szabályozó kódexe, amely már jogi igényességgel, pontossággal igyekszik megfogalmazni az MI fogalmát, amit három elemmel definiál:

az MI-nak meghatározott technológiákat kell alkalmaznia

ember által kijelölt célokat (önállóan) kell tudni követnie

olyan kimeneteket (ajánlás, döntés, predikció) kell tudni produkálni, amelyekkel „befolyásolja” a környezetet.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének vezetője hozzátette, bár még csak egy tervezetről van szó, jól mutatja, hogy amikor a jogi alkalmazása felé fognak fordulni, nagyjából a fent ismertetett lesz a mesterséges intelligencia meghatározása.

A szakértő szerint minden eddiginél közelebb került a technológia ahhoz, hogy szükségessé tegye annak tudatosan megfogalmazásáti, hogy mit tekintünk emberi cselekvésnek, magatartásnak, és mi az, ami bár megjelenésében hasonlít, de mégis, éppen a lényegét tekintve soha nem tud emberi magatartás lenni, hanem egyfajta robot vagy gépi cselekvés marad. Mint mondta, miután egyre többet látni a mesterséges intelligencia alkalmazásából, úgy egyre fontosabbnak látszik az is, hogy elhatároljuk egymástól azokat a területeket, ahol ezek az új technológiai lehetőségek kihasználandók, ugyanakkor, hogy azt is meghatározzuk, hogy mi az a kör, ahol mindig is emberi cselekvésre szeretnénk hagyatkozni és fontosnak tartjuk, hogy a humán beavatkozás és felügyelet mindvégig jelen legyen egy folyamatban.

Nyitókép: Pexels