Vörös Zsuzsanna: Saci, innen te már csak nyerhetsz – és ő megcsinálta

„Az öröm könnyek megengedettek” – fogalmazott meghatódva az InfoRádiónak Vörös Zsuzsanna, miután Kovács Sarolta óriási küzdelemben bronzérmet nyert a női öttusázók versenyében a tokiói ötkarikás játékokon.

Mint mondta, 2012-13 óta dolgoznak együtt és úgy érzi, Kovács Sarolta az utóbbi 4-5-6 évben teljes mértékben elfogadta őt az edzőjének, vezetőjének, így a mostani sikerében – a nagyon nagy szerepet nyújtó kollégák mellett – kicsit saját magát is benne látja. Hozzátette: ha keveset is állt mellette tevőlegesen a versenypályán, ami tapasztalatot lehetett, azt átadta, és abban is nagy szerepét érzi, hogy az utolsó három hónap nehézségeiből sikerült talpra állítani, amihez természetesen Kovács Sarolta is kellett, akit nagyon erős jellemnek, valamint a női öttusa rendkívül meghatározó alakjának tart.

„Nem hiszem, hogy sokan képesek lettek volna felállni ebből a sérülésből, és

nagyon szépen köszönöm neki ezt a másfél napot, amit itt adott nekünk, mert nagyon nagy öröm és élmény volt”

– fogalmazott a szavakat keresve, és a könnyeivel küzdő Vörös Zsuzsanna.

Ismeretes, Kovács Sarolta ugyan már a 2019-ben kvótát szerzett, de idén márciusban térdműtétre szorult. A beavatkozást követően azonban egy vérrög képződött a vádlijában, ami miatt jó ideiig az is kérdéses volt, hogy vállalni tudja-e egyáltalán az olimpiát. Mindez pedig,

amellett, hogy nem kis kihagyást jelentett számára fizikailag, lelkileg is nagyon megviselte

– fűzte hozzá az InfoRádiónak nyilatkozó olimpiai bajnok öttusázó. „De nagyon kemény csajt tudunk benne, és mindenféle támogatást megkapott, akár a szövetségtől, akár a szakosztálytól, akár a várostól, úgyhogy azt gondolom, hogy mindannyiunké a siker.”

Vörös Zsuzsanna arra is kitért, hogy Kovács Sarolta lelki kínok között élte meg a székesfehérvári Világkupát, amin azért nem indulhatott, mert a műtétet követően nem kapott vérhígítót, és mint elhangzott, kialakult nála a trombózis, ami akkor úgy nézett ki, hogy akár keresztbe törheti az egész pályafutását. „Ami nem történt meg hála' az égnek”, miután számos orvos és szakember vette a kezei közé. Rengeteg rehabilitáción esett át, de kőkeményen beleállt a munkába, aminek köszönhetően az tokiói verseny előtt már mind fizikailag, mind lelkileg nagyon jó állapotban volt.

Vörös Zsuzsanna szerint Kovács Sarolta a vívással alapozta meg, hogy versenybe maradhasson, majd ment előre. „Én azt mondtam neki az utolsó beszélgetésünkkor,

»Saci, innen te már csak nyerhetsz, a többiek elveszíthetik, te csak nyerhetsz, nagyon erős vagy, nagyon sok mindent tettél a sikerért, innen már csak előre lehet menni«, és ő megtette.”

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt