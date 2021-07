Csak 22 másodpercig tartott Lobanovszkij Maxim olimpiája

A tokiói olimpia egyik legrövidebb fellépése jutott a délutáni úszókvalifikáció első magyar részvevőjének, ugyanis az 50 méteres gyorsúszásban Lobanovszkij Maxim 22,25 másodperc alatt teljesítette a távot. Ezzel nemcsak az egyéni legjobbjától maradt el (21,77), hanem a középdöntőtől is, mert csak a 26. helyen végzett összesítésben.

"Nagyon rossz úszás volt. Az egyéni csúcsom környékén szerettem volna úszni – mondta a 25 éves sprinter, aki a rossz felkészülésben látja a csalódáskeltő eredmény okát. – Hat hónapja edzőt váltottam, de nem jött be."

Gyurta Gergely és Kalmár Ákos 1500 gyorson a második előfutamba került, kemény feladat várt rájuk, hiszen csak a legjobb nyolc jutott a döntőbe a négy előfutamból. Gyurta kezdett jobban, már az elején az élre állt, de 200-nál a negyedik volt, Kalmár pedig hatodik. Mindkét magyarnak az egyéi csúcsánál jobbat kellett úsznia ahhoz, hogy esélye maradjon a továbbjutásra. A táv harmada után Gyurta negyedik, Kalmár pedig ötödik volt, de az orosz Martinycsev jelentősen elhúzott a többiektől. Féltávnál Kalmár visszacsúszott a hetedik helyre, de Gyurta tartotta magát, sőt a harmadik helyen fordult. Ezer méter után Gyurta stabilan tartotta a harmadik helyét, és még esélye nyílt a 15 percen belüli eredményre, Kalmár viszont vészesen leszakadt.

Az utolsó hosszokon az már biztos volt, hogy a harmadik olimpiáján úszó Gyurta harmadiknál sem jobb, sem rosszabb nem lehet. A futamot az osztrák Auböck nyerte Martinycsev előtt, Gyurta Gergely harmadik lett az előfutamban (15:01,85), míg Kalmár Ákos a végére elkészült az erejével és hetedik lett (15:17,02). Mivel még két erősebb előfutam volt hátra, erősen csökkent az esély a döntőbe jutásra.

Gyurta Gergely elégedett volt az úszásával, és az M4 Sportnak beszélt arról is, hogy lesz-e negyedik olimpiája is. "Majd meglátjuk, most kisebb szünetet fogok kivenni, aztán amit az élet hoz. Biztosan hazaköltözöm, otthon szeretnék lenni, már 29 éves vagyok. Kiélvezem minden egyes másodpercét annak, hogy itt vagyunk, aztán majd eldöntöm" – mondta.

Sokkal csalódottabb volt Kalmár Ákos. "A 800-as úszás legalább jólesett, de akkor sem voltam boldog, amikor megláttam az időt. Itt még ezt sem lehet elmondani. Nem értem" – mondta az úszó, és elkeseredetten hozzátette: "Nem azért jöttem ide, hogy elmondhassam, vízbe ugrottam az olimpián. A tervem a döntő volt, az egyéni csúcsommal ezt kapargattam volna. Nem tudom, mit kellene másképp csinálnom."

Már a harmadik előfutam után kiderült, egyik magyar sem lesz ott az 1500 méter döntőjében.

Cikkünk frissül!

Nyitókép: Adam Davy - PA Images/Getty Images