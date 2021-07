Simán nyertek a pólósok Dél-Afrika ellen

A magyar válogatott az első fordulóban 10-9-re alulmaradt Görögország legjobbjaival szemben, majd 16-11-re kerekedett a házigazda japán együttes fölé. Az afrikai együttes az olaszoktól és amerikaiaktól is súlyos vereséget szenvedett, a csütörtöki találkozót 5-41-es gólkülönbséggel, pont nélkül várta.

Märcz Tamás csapata a nap első mérkőzését játszotta, a helyi idő szerint 10 órakor megkezdődött összecsapáson kötelező volt számára a győzelem. A keretből a csapatkapitány Varga Dénes maradt ki a frissessége fenntartása érdekében. Az előzetes terv az volt, hogy a két kapus, Nagy Viktor és Vogel Soma megosztva védi majd a kaput, félidei cserével.

A rivális védelmét három és fél perc után Manhercz Krisztián törte fel először, majd Hárai Balázs emberfórból, Manhercz pedig egy gyors támadás végén távolról volt eredményes. A nyitó felvonás végén Angyal Dániel kétszer is betalált centerből, ám második találata már a negyed végét jelző dudaszó után esett, így videózás után nem adták meg.

A második nyolc perc Vámos Márton góljával indult, blokkok mellett talált utat a kapuba a labda, Hosnyánszky Norbert váratlanul elvégzett szabaddobásával pedig már féltucat találatnál járt a magyar válogatott. Pásztor Mátyás életerős lökete és Manhercz megúszása után is nőtt a különbség, majd Jansik Szilárd ötméteresből megszerezte első gólját az olimpián. Hátul a kapuban kezdő Nagy Viktor kevés dolgát tökéletesen megoldotta, a kapujára tartó mind az öt lövést fogta, így kapott gól nélkül adta át helyét Vogel Somának.

A fordulást követően Erdélyi Balázs emberelőnyből szerezte a tizedik magyar találatot. Jansik kettős fórból, Manhercz pedig negyedik lövéséből negyedszer volt eredményes. Vogel kettős emberhátrányban is sikerrel őrizte a magyar kaput. Az ötkarikás újonc Mezei Tamás a kapunak háttal, víz alól csavarta be centerből első gólját Tokióban, Vámos ismét villant, majd Erdélyi - szintén centerből - fejezett be egy végletekig kijátszott akciót. Angyal nagy lövése, Erdélyi ziccere fért még bele a játékrészbe.

A záró negyed elején Pásztor is megszerezte második találatát, Vogelnek közeli lövést kellett hárítania, Vámos középről, hátulról, majd kapásból volt eredményes, utóbbi már a 20. magyar gól volt. Az első dél-afrikait Nicholas Rodda két perccel a végső dudaszó előtt szerezte meg, Manhercz ötödik találatával állította vissza a húszgólos különbséget. Ehhez a széthullott dél-afrikai védekezést kihasználva Pásztor ziccerből két találatot toldott hozzá. Így végül 22 gólos különbséggel sikerült megnyerni a mérkőzést úgy, hogy a mezőnyjátékosok közül egyedül Zalánki Gergő nem talált be.

A folytatásban várhatóan nehezebb dolga lesz a magyar válogatottnak, amely szombaton az Egyesült Államok ellen száll vízbe. Férfi vízilabda, A csoport, 3. forduló: Magyarország - Dél-afrikai Köztársaság 23-1 (4-0, 5-0, 8-0, 6-1)



Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapus



gólszerzők: Manhercz 5, Pásztor, Vámos 4-4, Erdélyi 3, Angyal, Jansik 2-2, Hárai, Hosnyánszky, Mezei, illetve Rodda



gól/ötméteres: 1/1, illetve 0/0



gól/emberelőny: 7/9, illetve 1/6

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt