Kovacsics Anikó: reméljük, hogy egész Magyarországnak hatalmas örömet tudunk szerezni

Kovacsics Anikó súlyos vállsérülése után tért vissza a magyar kézilabda-válogatottba, amely hamarosan indul Tokióba. A visszatérő csapatkapitány úgy érzi, jól sikerült a rehabilitációja, és teljesen egészségesen tud elindulni az olimpiára. A visszatérése a tervezettnek megfelelő ütemben haladt, igaz, most volt idő a felkészülésre, és ez a türelem hosszabb távon szerinte kifizetődő lesz.

A válogatott három felkészülési mérkőzést játszott, egyszer Montenegró, kétszer pedig Brazília ellen nyert, és mindegyik találkozón már pályára léphetett a tapasztalt irányító.

"Tíz éve nem izgultam meccs előtt, de most azért az első előtt volt bennem drukk, hogy milyen lesz. Más egy sérülés és két és fél hónap után játszani, mint egy kis szünet után, de tényleg nem volt semmi probléma" – mondta az InfoRádióban. Úgy véli, jól fel volt építve a felkészülése, amíg a vállával végezte a rehabilitációt, futni, kondizni, lábra dolgozni sokat tudott, és közben jutott idő a pihenésre, regenerálódásra is.

"Jól érzem magam, tényleg teljesen frissnek, és kész vagyok a csatákra"

– jelentette ki.

Közeleg a franciák elleni nyitómérkőzés, amely Kovacsics Anikó szerint meghatározó lehet, mert a jó kezdés nagyon nagy löketet adhat. "Nyilván a franciákat nem kell bemutatni senkinek, de az első meccsen bármi megtörténhet, mert az még nagyon a torna eleje. Nagyon örülnék neki, ha tudnánk meglepetést okozni, de ha azt nem is, mindenképp egy jó meccset játszanánk. Én bízom bennünk" – mondta az irányító, de az egész tornának nagy reményekkel vág neki: "Ott vannak a nagy álmok,

egy olimpiai érem mindent felülír,

ez a csúcsa egy karriernek, tényleg semmihez sem hasonlítható. Az lenne a maximális elégedettség."

Az elmúlt másfél év már felkészíthette a csapatokat, a játékosokat arra a szigorra, amely Japánban várja majd őket, és a csapatkapitány szerint ezzel sem lesz gond. "Én nem nagyon félek ettől, már voltunk annyit karanténban meg buborékban ebben az évben, hogy tudunk ezzel együtt élni és kell is, mert a meccsekre kell majd koncentrálnunk" – tisztázta a helyzetet.

Úgy látja, a válogatott napról napra és edzésről edzésre jobb és fejlődik, és azzal is tisztában van, hogy a következő két hétben főszerepben lesznek mindannyian.

"Nagyon sokan követnek és szurkolnak nekünk, sajnálom, hogy nem lehetnek nézők, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok magyar lenne ott, akármilyen messze is van Japán. De kaptunk ajándékot a szurkolóktól, kulcstartót útravalónak, így velünk lesznek. Tudjuk, hogy rengetegen fogják nézni a meccseinket az össze-vissza időpontok ellenére, hogy nagyon középpontban vagyunk, hogy nagyon sokan néznek minket olyanok is, akik talán nem is szoktak kézilabdát nézni. Reméljük, hogy egész Magyarországnak hatalmas örömet tudunk szerezni" – mondta Kovacsics Anikó.

