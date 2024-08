Mijaín López levette a cipőjét – világsztárok búcsúja Párizsban

A karibi szigetország 130 kg-os szupersztárja olyan bravúrt ért el, amilyent korábban soha senki az újkori olimpiák 128 éves történetében: ugyanabban az egyéni számban ötödször is megnyerte at olimpiai bajnoki címet. A pályafutása első világbajnoki aranyérmét éppen Budapesten nyerő kötöttfogású birkózó már a 2004-es athéni olimpián is szerepelt, aztán Pekingben, Londonban, Rio de Janeiróban, Tokióban és Párizsban is nyert.

A jövő kedden a 42. születésnapját ünneplő legendás birkózó úgy utazott Párizsba, hogy az előző olimpia óta egyetlen nemzetközi viadalon sem indult, mégis újra elfoglalta a helyét a trónon, utoljára. Győzelme után levette a cipőjét a szőnyeg közepén, jelezve, hogy befejezte a pályafutását.

Ugyanígy tett a Tokióban Lőrincz Viktor előtt aranyérmet nyerő, az ukránok egyetlen olimpiai elsőségét szerző, a francia fővárosban harmadik Zsan Beleniuk is.

Olimpiai aranyéremmel búcsúzott a dél-afrikai Tatjana Smith, aki 27 évesen a 100 méteres mellúszásban elért győzelme mellett 200-on ezüstöt nyert.

A férfi asztaliteniszezőknél a kínai Ma Lung a férfi csapatversenyben győzött, egyéniben és a vegyes párosban nem indult. A hatodik olimpiai bajnoki címét ünnepelhette. Sőt: ő Kína első hastszoros olimpiai bajnoka. A 14-szeres világbajnok a tokiói és a riói játékokon is duplázott, mivel egyéniben és a férfi csapattal is aranyérmes lett, Londonban pedig ugyancsak az utóbbi számban állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A 35 éves játékos a verseny után megerősítette, hogy a párizsi volt az utolsó állomás a karrierjében, és nagyon boldog, hogy ennyire jól sikerült. Egyesben ezúttal nem indult.

Kellie Harrington történelmet írt azzal, hogy első ír női bokszolóként megvédte tokiói címét a 60 kilogrammos súlycsoportban. A 34 esztendős sportoló a döntő után bajnokként búcsúzott a szorítótól, csakúgy, mint Mikkel Hansen, a dánok egyik legjobb kézilabdázója. A 36 éves balátlövő Rióban aranyérmet ünnepelhetett, most pedig tokiói ezüstjét váltotta aranyra vasárnap a németek elleni 39-26-os sikerrel.

A golfozóknál az új-zélandi Lydia Ko a riói ezüst és a tokiói bronz után Párizsban az aranyat is begyűjtötte olimpiai éremkollekciójába, és bár még csak 27 éves, ez a győzelem az igazi "álombefejezés" volt a számára.

Az ausztrálok legeredményesebb olimpikonja, Emma McKeon minden színű éremből szerzett egyet Párizsban az úszó váltókkal, így összesen hat arannyal, három ezüsttel és öt bronzzal zárta pályafutását a nyári játékokon. „Határozottan hiányozni fog” – mondta McKeon az olimpiai hangulatról, majd hozzátette, hogy valószínűleg az edzésekkel és a versenyekkel is így érez majd, de készen áll élete következő szakaszára.

A jamaicai közönségkedvenc atléta, az extra (extrém?) hajviseleteiről is ismert Shelly-Ann Fraser-Pryce már tavaly ősszel bejelentette, hogy az utolsó olimpiájára készül, és bár a francia fővárosban meggyőző teljesítménnyel jutott a 100 méteres női síkfutás elődöntőjébe, ott végül sérülés miatt nem tudott rajthoz állni. Fraser-Pryce összesen nyolc érmet szerzett a nyári játékokon, ezek közül három arany, valamint tízszeres világbajnok, ötszörös vb-ezüstérmes és egyszeres vb-harmadik. A 37 esztendős sprinter a világbajnoki érmeket tekintve tavaly Budapesten még honfitársát, a sprinterlegenda Usain Boltot is felülmúlta 16. vb-medáljával.

A férfi tornasport utóbbi évtizede egyik kiemelkedő alakjának, a brit Max Whitlocknak is ez volt az utolsó, egyben negyedik olimpiája, bár már a tokiói játékok után is elhatározta, hogy visszavonul. A lólengés kétszeres címvédője a szerenkénti döntőben és a csapattal egyaránt a negyedik helyen zárt Párizsban. A 31 éves brit tornász három arany- és három bronzérmet gyűjtött összesen az ötkarikás játékokon, háromszoros világbajnok és ötszörös vb-ezüstérmes, emellett az Európa-bajnokságokon négy aranyat, három ezüstöt és egy bronzérmet nyert, ezzel ő minden idők legeredményesebb brit tornásza.

Az atlétika történetének egyik legjobb maratoni futója, a korábban kétszeres olimpiai bajnok Eliud Kipchoge is elköszönt az élsporttól. A 39 éves kenyai futó 30 kilométer után feladta a versenyt Párizsban, így érem nélkül zárt ezúttal. Kipchoge húsz évvel ezelőtt, Athénban szerezte első olimpiai érmét, akkor 5000 méteren lett harmadik, majd Pekingben ugyanezen a távon ezüstérmes volt, mielőtt váltott a maratonra.

A brazil női labdarúgás örökös gólkirálya, a 38 éves Marta (Marta Vieira da Silva) az utolsó válogatott mérkőzésén lépett pályára szombaton az Egyesült Államok ellen a Parc des Princes-ben, ahol csapata egygólos vereséget szenvedett, így ezüstéremmel búcsúzott a nemzetközi porondtól. Martát a FIFA 2006 és 2018 között hatszor (!) választotta a világ legjobb női labdarúgójának.

A kétszeres ötkarikás aranyérmes brit teniszező, Andy Murray olimpiai szereplését június közepén jelentette be hazája szövetsége. A 37 éves korábbi világelső Dan Evans oldalán a negyeddöntőig menetelt a férfi párosoknál, ott azonban két szettben alulmaradt az amerikai Taylor Fritz, Tommy Paul duóval szemben. A háromszoros GS-győztes Murray pályafutása során 46 tornát nyert egyesben, s 41 hétig vezette a világranglistát, amelyen 429 hétig jegyezték a legjobb öt között.

Ugyancsak bejelentette a búcsúját a német Angelique Kerber, aki szülése után 2023-ban még visszatért, de most úgy döntött, nem teniszezik tovább a legmagasabb szinten. A korábbi világelső – éppen a párizsi torna kivételével – minden Grand Slam-versenyből nyert egyet pályafutása során.

A magyar sportolók közül a kézilabdázó Mikler Roland már közölte, hogy elbúcsúzik a válogatottól, Lékai Máté és a vízilabdázó Varga Dénes egy-egy „kiskaput” még nyitva hagytak. Az ugyancsak vízilabdázó Vályi Vanda is a búcsúját fontolgatta egyik nyilatkozatában.

Csipes Tamara, a magyar küldöttség egyetlen tagja, aki három éremmel térhetett haza Párizsból, nyilatkozatai alapján inkább hajlik arra, hogy a Los Angeles-i olimpiát már nem veszi célba, noha érzékeltette, ifjabb társnői legalább a négyes hajóra való felkészülést tekintve nagyon győzködik. Az ötödik olimpián szerepelt Póta Georgina is úgy fogalmazott, az utolsó olimpiáján szerepelt.