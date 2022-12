Kassai Viktor szerint a FIFA üzenni akart

"Eddig több mint ötven meccset játszottak, természetes, hogy játékvezetői és VAR-hibák is előfordultak. Láthatjuk, hogy hiába dolgoznak négyen is a VAR-szobában, ha ők rosszul elemeznek egy nem egyértelmű szituációt, akkor a végső döntés hibás lesz. Vegyük tudomásul: voltak, vannak és lesznek is téves döntések a játékvezetésben. Az már szakmai kérdés, hogy vannak megmagyarázhatatlan hibák és olyanok, amelyeket emberi szemmel szinte lehetetlen észrevenni" – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Kassai Viktor.

A 2008-as pekingi olimpia és a 2011-es Bajnokok Ligája döntőjén bíráskodó, jelenleg a Bolgár Labdarúgó-szövetség alkalmazásában álló szakember szerint ugyanakkor a VAR segíti a játékvezetőt, hiszen a hibák a rengeteg televíziós visszajátszás miatt amúgy is felnagyítódnak, de hozzátette: "A játéktéren a rend fenntartása és a szabályok betartatása továbbra sem egyszerű, mert huszonkét embert kordában tartani több tízezer néző előtt embert próbáló feladat."

Példaként említette, hogy jó néhány lesgól született volna ezen a világbajnokságon a VAR-rendszer használata nélkül, és úgy látja, a játékosok is kezdenek megbarátkozni azzal, hogy a VAR-ral más lett a labdarúgás.

Arról is beszélt, hogy a FIFA arra a megállapításra jutott, hogy mindent meg kell tenni a tiszta játékidő növelése érdekében, mert a legkomolyabb szintű mérkőzéseken is hatvan perc alatt van a tiszta játékidő.

"Többek között azért is érdemes nézni a nagy tornákat, mert ezeken leszűrhető, hogy merre tart a játékvezetés, mik a legújabb trendek. Jelenleg úgy néz ki, hogy a FIFA a tiszta játékidő növelését szeretné elérni" – mondta, és hozzátette, a FIFA viszont csak ajánlásokat, javaslatokat tehet, mert a mozgástere csak a saját maga által szervezett tornákra terjed ki. Természetesen ha módosulna a labdarúgás szabálykönyve, akkor a tagországokra nézve kötelező érvényű lenne a tiszta játékidő növelése.

