Katar: mintha Las Vegast vegyítették volna a foci-vb-vel – kaszinó és alkohol nélkül

Kiss Róbert Richard szerint a labdarúgó-világbajnokságok leginkább abban különböznek egy Európa-bajnokságtól, hogy nemcsak a sportról, hanem a kultúrák, sőt, a világok találkozásáról szólnak. Mint mondta, mindegyik egyedi hangulattal bír, ami már-már meghökkenti az oda érkező futballszurkolókat, például Dél-Afrikában a vuvuzela, a fantasztikus növény- és állatvilág, a helyi kultúra, vagy Brazíliában a fociszeretettől kezdve az álomszerű szórakozáson át a hatalmas mulatságokig.

A mostani tornát illetően kiemelte:

ez nem pusztán Katarnak, hanem az egész arab világnak a világbajnoksága.

Kiss Róbert Richard – aki 24 éve járja a világbajnokságokat – érdekességként jegyezte meg, hogy Katarban már a közlekedés is egyedinek mondható, hiszen ahhoz applikációkat kell letöltenie az embernek, de már az országba való belépést is egy alkalmazáson keresztül kapott engedéllyel kell igazolni.

„Ehhez kell a meccsjegy, valamiféle szállásfoglalás és nyilván olyan angoltudás, amivel az applikációkban eligazodhatunk” – magyarázta az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetője, kiemelve:

egy más korba érkezünk meg, ahol a labdarúgás már egyfajta hatalmas kulturális fesztivállá változott.

Arra is kitért, hogy a vadonatúj hat és a teljesen felújított két stadion között autóbuszokkal is közlekedhetnek a szurkolók, akik többsége arab országokból érkezett Katarba. A sportlétesítmények egyedi alakot mintáznak, van, amelyik egy hajót, van, amelyik a tenger hullámait, mindent beleadtak, hogy megmutassák: képesek egy vb-t úgy megrendezni, hogy azzal elkápráztassák a világot. Kiss Róbert Richard megjegyezte: Katar teljesen másfajta élményt kínál, mint mondjuk amikor Münchenben a német szurkolók sörözgettek a pultoknál.

A turisztikai szakértő szerint Katar már most rengeteget profitál a világbajnokságból, amellett persze, hogy 220 milliárd forintnak megfelelő összeget invesztált bele. Mint mondta, a turizmus mellett a helyiek is jól járnak, hiszen a különböző idegenforgalmi látványosságok, múzeumok, kulturális központok mind megújultak, ahogyan a tömegközlekedés vagy épp a tengerparti sétány is. Arról nem is beszélve, hogy mindenki megismeri Katar nevét a világon.

„Ebből a szempontból mindenképpen felhelyezte a turisztikai térképre olyan országokban is Katart ez a labdarúgó-világbajnokság, amelyek korábban nem gondolkodtak abban, hogy megnézzék az itteni fejlesztéseket” – monda Kiss Róbert Richard.

Végül úgy fogalmazott:

káprázat, ami Katarban van, mintha Las Vegast vegyítették volna egy labdarúgó-vb-vel – kaszinók és alkohol nélkül.

Utóbbi hiánya viszont szintén érződik, így azért a szurkolói zóna hangulata sem a megszokott.

Nyitókép: Alex Pantling/Getty Images