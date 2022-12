Örömmámor ide vagy oda, a japán szurkolók nem hazudtolták meg magukat – videó

A Nikkan Sports című sportlap különkiadást szentelt a csapat váratlanul jó szereplésének. A japánok a németek után a spanyolokat is legyőzték 2–1-re, így csoportelsőként léptek tovább a 16 közé.

A hajnali 4 órás időpont ellenére a szurkolók megtöltötték azokat a bárokat, vendéglátó helyeket, ahol televízión nézhették a találkozót, majd a főváros nevezetes pontjain, így a világ legforgalmasabb gyalogos átkelőhelyének tartott Sibuja kereszteződésnél gyűltek össze.

Természetesen a közlekedési szabályokat szigorúan betartva:

The most organized celebrating in Tokyo after Japan beat Germany.



Fans rush Shibuya Crossing but responsibly return to sidewalks when cars have to drive.