Ezt látni kell: rendet raktak a stadionban a drukkerek

A japán szurkolók alaposan megünnepelték a Kolumbia elleni 2-1-es győzelmet, majd összeszedték a szemetet maguk után a szaranszki stadionban.

This is my favourite moment of the World Cup so far; Japan fans picking up litter after their victory vs Columbia. The lessons in life we can take from the game. Why I support ?? #class✅#respect✅#WorldCup pic.twitter.com/FyYLhAGDbi — Christopher McKaig (@Coachmckaig) 2018. június 19.

A négy évvel ezelőtti vb-n is látható volt hasonló jelenet a japán drukkerektől, akik most is szemeteszsákokkal felszerelkezve érkeztek a meccsre, és feltakarították a teljes szektort, összegyűjtötték a poharakat, ételmaradékokat, papírfecniket.

Japanese fans clean up stadium after Columbia loses 1-2 to Japan in World Cup 2018 https://t.co/4MsPCdCsaD pic.twitter.com/vx9eAXQ2AC — Mothership.sg (@MothershipSG) 2018. június 19.

"Ez a japán kultúra része. Fontos eleme a társadalomnak, hogy megbizonyosadjanak róla, minden tiszta. Ez a helyzet a sporteseményeken, így a futballban is" - mondta a Japánban élő újságíró, Scott McIntyre a BBC-nek.

Hasonló példás cselekedetet hajtottak végre a szenegáli drukkerek is a lengyelek elleni győzelem után.