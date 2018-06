Szalah nem tud feltett kézzel pályára lépni

Oroszország és Egyiptom játssza a második kör első mérkőzését – következésképpen a rendező válogatott lehet az első, amelyik biztosítja a helyét a nyolcaddöntőben.

Hozzátartozik a teljes képhez: pontosabb úgy fogalmazni, hogy gyakorlatilag biztosíthatja. Ha legyőzi az egyiptomiakat, hat pontja lesz, tehát afrikai ellenfelét mindenképpen megelőzi a csoportban. Elviekben kialakulhat még olyan helyzet, hogy Szaúd-Arábia kétszer nyer, Uruguay pedig az utolsó körben legyűri az oroszokat, s akkor mindhárom csapatnak hat pontja lesz. Ám ebben az esetben az oroszoknak még mindig nagyszerű a gólkülönbségük a nyitómeccs 5-0-ja után.

Tagadhatatlan, hogy a szaúdiak elleni fölényes siker emelte a Szbornaja ázsióját, Chris Sutton, a korábbi angol válogatott sokak véleményét fogalmazta meg azzal, hogy az oroszok akkor is esélyesek az egyiptomiak ellen, ha Mohamed Szalah játszik a másik oldalon. Héctor Cúper, az afrikaiak argentin szövetségi kapitánya szerint Szalah már az uruguayiak ellen is bevethető lett volna, de nem akartak kockáztatni. Most ellenben muszáj játszania, mert ha kikapnak az egyiptomiak, s holnap Uruguay nyer, eldől a továbbjutás.

Kétségtelenül kockázatot rejt a Liverpool szupersztárjának a szerepeltetése, hiszen még nincs rendben a válla, a mezét sem tudja egyedül felvenni. Ettől még játszani fog, de az egyiptomi (és a brit) sajtó tart attól, hogy legalább annyira fogják rugdosni, mint Neymart a svájciak. Márpedig ha megint ráesik a vállára, akár még a mostani, négyhetes kihagyásánál is hosszabb szünet várhat rá.