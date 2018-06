Régen kaptunk ekkora meglepetéseket - különös vasárnap a vb-n

Mindössze négy gólt és két meglepetést hozott a vasárnap három mérkőzése az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. Az előző torna négy elődöntőséből egy (Hollandia) eleve nem jutott ki, a másik három a hétvégén bemutatkozott. De egyik sem nyert!

A vasárnap első mérkőzésén megszakadt a Costa Rica-i válogatott 2006 óta tartó világbajnoki veretlensége. A közép-amerikai gárda már egy döntetlennel is beállította volna a térség rekordját, hatodik veretlen mérkőzése lett volna sorozatban, erre korábban csak a mexikóiak voltak egyszer képesek. A Costa Rica-iak nem álltak messze etől, de kikaptak, mert Alekszandar Koralov, az AS Roma parádés rúgótechnikájáról ismert balhátvédje óriási gólt lőtt szabadrúgásból Keylor Navasnak, a Real Madrid kapusának. Ez volt a torna harmadik szabadrúgásgólja a negyedik játéknapon – 2014-ben az egész tornán született ennyi.

A német válogatott 1982 óta először szenvedett vereséget világbajnoki nyitómecsén, mint ahogyan először kapott vb-találkozón a mexikóiaktól. A két csapat egy évvel ezelőtt, a Konföderációs Kupa elődöntőjében is találkozott egymással, akkor a németek simán, 4-1-re nyertek. Azóta nagyon fordult a világ, most a mexikóiak „visszavágtak”. Joachim Löw együttese 2017-ben veretlenül játszotta végig az esztendőt, de tavaly november óta csak egyetlen mérkőzését nyerte meg, mégpedig az utolsó felkészülési találkozót, a szaúdiak ellen. Talán meglepő, mégis igaz: a mexikóiak a legutóbbi hat világbajnoki szereplésükből ötöt győzelemmel kezdtek! Érdekes, hogy a címvédő 2002-ben (Franciaország) vereséggel, 2006-ban (Brazília) győzelemmel), de aztán 2010 (Olaszországban) döntetlen, majd 2014-ben (Spanyolország) súlyos vereséggel kezdett. A németek mostani vereségét is beleértve a legutóbbi öt alkalomból csak egyszer tudott győzelemmel kezdeni a címvédő.

Este a brazil válogatott, noha Philippe Coutinho gyönyörű góllal szerzett vezetést, nem tudta legyőzni a magyar válogatott csoportjából továbbkerült, aztán a pótselejtezőt sikerrel megvívó svájci válogatottat. 1978 (!) óta először nem nyertek a brazilok az első mérkőzésükön, 2018-ban, válogatott mérkőzésen, most kaptak először gólt. Sorozatban immár három világbajnoki mérkőzésükön nyeretlenek, ilyen rossz szériájuk negyven éve nem volt. A legutóbbi 12 kapura menő lövésükből tíz gólt kaptak, igaz, ebben benne van a négy évvel ezelőtti torna két rossz emlékű mérkőzése is. Neymarnak kijutott a „jóból”, tízszer szabálytalankodtak ellenére, ennyi „csomagot” 1998 óta egyetlen játékos sem kapott, akkor Alan Shearert kínozták a tunéziaiak. (Érdemes lenne egyszer strigulázni, Törőcsik Andrásba hányszor rúgtak az argentinok 1978-ban.) A svájciak mérlege imponáló, a legutóbbi 23 meccsükből csak egyet veszítettek el, igaz, a portugálok azzal pótselejtezőre küldték őket.